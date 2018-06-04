Страны Балтии выступили за создание постоянной военной базы США в Польше 4.06.2018, 22:50

Об этом заявили премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии.

Главы правительств балтийских стран поддержали идею создания постоянной военной базы США в Польше.

Об этом в ходе совместной с главой польского МИД конференции в Таллине заявили премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии, передает «Радио Польша».

«С эстонской точки зрения присутствие американских войск в Польше и балтийских странах имеет большое значение», - отметил в ходе пресс-конференции премьер-министр Эстонии Юрий Ратас. «Мы будем рады, если США будут более активны в Польше», - добавил глава эстонского правительства.

По словам Юрия Ратаса, во время июльского саммита НАТО в Брюсселе балтийские страны ожидают шагов по дальнейшему укреплению безопасности в регионе.

Глава польской дипломатии Яцек Чапутович, в свою очередь, подчеркнул, что присутствие американских войск в регионе является основным сдерживающим фактором.

«Мы хотели бы, чтобы это присутствие было постоянным, продолжительным и имело большее значение в военном смысле. Мы хотим создать максимальные условия для того, чтобы США могли здесь функционировать на постоянной основе», - сказал Яцек Чапутович.

Напомним, в Таллинне состоялось четырехстороннее совещание премьер-министров балтийских стран и Польши. В ходе сегодняшних переговоров премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сменил глава польской дипломатии Яцек Чапутович.