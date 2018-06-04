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Футболист минского «Торпедо»: Мой кумир — великий князь Витовт

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  • 4.06.2018, 22:56
Павел Кленье
Фото с vk.com

Белорусскоязычный игрок минского клуба рассказал, откуда у него тяга к родному языку и истории.

19-летний Павел Кленье из минского «Торпедо» отметился забитым голом в ворота брестского «Динамо». Кленье спас для своей команды ничью на последней минуте матча. Примечательно, что послематчевые интервью молодой футболист давал по-белорусски.

Ранее белорусскоязычным в отечественном чемпионате был только нападающий «Шахтера» и «Немана» Николай Януш. Сейчас появился еще один такой игрок. Nn.by задал несколько вопросов Павлу.

- Павел, откуда так хорошо знаете белорусский язык?

- Мои родители пользуются белорусским языком, не стесняются его. А детство проходило у бабушки в деревне, где также все говорили по-белорусски. Я с детства был приучен к нашему языку.

Со школьной программы хорошо помню «Мой родной край» Якуба Коласа, «Погоня» Богдановича. Из литературы люблю еще Василя Быкова, его «Журавлиный крик» поразил в свое время. Школу я закончил обычную русскоязычную, потом ее сделали гимназией.

- Откуда родом ваши родители?

ПК: Мама из Воложинского района из деревни Заречное, это уже граница с Гродненской областью. А отец из деревни Еляшовка Чашницкого района. Отец работает водителем на МТЗ, а мама там же оператором. Можно сказать, что я с такой рабочей семьи. Детство прошло в Дражне, мы там жили в общежитии от завода. А сейчас живу в Лошице.

Павел Кленье в центре
Фото с vk.com

- Такая редкая фамилия от кого вам осталась?

- Интересный вопрос. Отец говорил, что, возможно, она осталась после войны с Наполеоном. Кто-то из французов осел на Витебщине, так оно и дошло до нашего времени. После нашей игры с БАТЭ мне написал парень из Жодино, у которого такая же фамилия.

- А есть с кем поговорить по-белорусски?

- Конечно. Есть очень хороший друг, который, к сожалению, сейчас живет в Польше. Он мне звонит, я ему звоню. И мы очень спокойно и хорошо разговариваем по-белорусски. Мне очень легко говорить по-белорусски. Если стоит вопрос, белорусский язык или нет, я выберу белорусский.

- А в «Торпедо» есть с кем поговорить по-белорусски?

- Есть тренер вратарей Валерий Макаревич, который свободно говорит по-белорусски, а также сотрудник пресс-службы Алексей Янушевский. Постепенно пытаемся белорусизировать клуб.

- Историей Беларуси интересуетесь?

- Ну да. Скажем так, я знаю, что за дата 25 марта, а также кто такие слуцкие повстанцы. И исторические даты знаю, и религиозные.

- В игре с «Динамо» был ваш первый гол в высшей лиге?

- Да, эмоции просто невероятные были. Причем такой важный гол! Подбежал к тренеру, обнимался. Не каждый может почувствовать что-то подобное. Мы очень хотели отблагодарить своим болельщикам за поддержку, поэтому боролись до последнего, верили в победу.

- Какие у вас планы на сезон?

- Помочь клубу. Отблагодарить тренера, персонал команды, которые нас готовят к играм. Более часто выходить в основном составе. Это такие стандартные цели для футболистов.

- А как вы оказались в «Торпедо»?

- Долгая история. Если коротко, то меня порекомендовали в «Торпедо». Я две недели ходил на тренировки, был на просмотре, потом мне сказали, что я подхожу. Вот так и обжился.

- Где вы учитесь?

- В университете физической культуры. Была мысль поступить в БНТУ на экономический факультет, но спорт берет свое. Я решил связать жизнь с футболом. Сейчас очень рад, что учился именно в БГУФК. Не жалею совершенно.

- Кто у вас кумиры в футбольном мире?

- Малышом любил Андрея Аршавина. Мне вообще нравится лондонский «Арсенал», я следил за ними. Мой любимый клуб. Поэтому и из белорусских игроков любимый Александр Глеб, он тоже был в «Арсенале». Удалось сыграть против Глеба в этом году!

- А из исторических личностей кто вам наиболее импонирует?

- Для меня персона №1 в белорусской истории — это великий князь Витовт. Ведь он сделал нашу страну крупнейшей в то время в Европе. Конечно, увлекаюсь восстанием Кастуся Калиновского.


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