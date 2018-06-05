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Лия Ахеджакова: Давайте будем экстремальны в защите невинных

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  • 5.06.2018, 7:37
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Лия Ахеджакова

Российская актриса призвала к солидарности в борьбе за освобождение Сенцова и всех политзаключенных.

Российская актриса Лия Ахеджакова призвала всех кто чем может помочь украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом она заявила в комментарии телеканалу "Дождь".

"Мне кажется, что все должны подавать свой голос в том качестве, в каком смогут. Потому что сегодня – Сенцов, а завтра – любой из нас. Друзья мои, давайте все кричать в силу своих возможностей. Давайте будем экстремальны в защите невинных и в защите тех, кого мы любим", – заявила она.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

28 мая в Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию.


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