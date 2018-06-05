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Дмитрий Бага: В Городее все было спокойно, Капский молчал

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  • 5.06.2018, 7:48
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Дмитрий Бага
Фото: one.co.il

Отставка Дулуба стала неожиданностью для многих.

Хавбек БАТЭ Дмитрий Бага в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу рассказал, как воспринял отставку Олега Дулуба с поста главного тренера.

- Как воспринял отставку Дулуба?

- Для меня это тоже неожиданность. Не знаю, что сказать, тем более об этом стало известно, когда уже приехал в сборную. Поэтому пока что без комментариев. Да, для БАТЭ все, что сейчас происходит, в новинку — в Борисове никогда тренеров не увольняли в середине сезона. В любом случае это решение руководства клуба, и нам, футболистам, нужно воспринимать его как должное и продолжать делать свою работу.

- Не общался с уже бывшим тренером после увольнения?

- Еще нет. Тем не менее могу лишь пожелать ему удачи и всего наилучшего в дальнейшей карьере.

- Как он переживал начавшиеся трудности после хорошего старта?

- Обычно сразу после игр Олег Анатольевич ничего не говорил, переваривал информацию. У него была такая позиция: надо извлечь урок и двигаться дальше, а если все время копаться в прошлом, ничего хорошего не будет. Конечно, он переживал, но никакого угнетения не было. Тренерский штаб утверждал, что знает, как исправить ситуацию и двигаться дальше.

- После игры с "Ислочью" случился разнос от Капского. А в Городее?

- Все было спокойно. Разумеется, Анатолий Анатольевич был недоволен. Но молчал. Прекрасно понимаю — а что здесь говорить? И после предыдущей игры все было по делу. С чем-то можно согласиться, с чем-то нет. Тем более Капский всегда открыт для диалога.


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