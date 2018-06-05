Названо точное время встречи Трампа с Ким Чен Ыном 5.06.2018, 7:50

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КОЛЛАЖ: РБК-УКРАИНА

Белый Дом опубликовал график саммита в Сингапуре.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня, в 09.00 по местному времени (04.00 утра по минскому). Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает ТАСС.

«Могу вам огласить график проведения первой встречи — она состоится 12 июня, в 09.00 утра по Сингапуру», — сказала она.

«Мы продолжаем готовиться к президентскому саммиту. Могу сказать вам, что для президента на ежедневной основе проводятся брифинги по Северной Корее его командой советников по вопросам национальной безопасности», — добавила пресс-секретарь.

Передовая группа США останется в Сингапуре до встречи президента США и лидера КНДР, консультации в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея тоже идут хорошо.

Отмечается, что США считают, что в подготовке саммита наблюдается «хороший прогресс». По словам Сандерс, США «активно готовятся» к предстоящей встрече на высшем уровне.

«В центре нашего внимания находится встреча президента [США] с Ким Чен Ыном. И президент ясно изложит свои взгляды напрямую Ким [Чен Ыну], когда мы будем находиться в Сингапуре. И в центре нашего внимания будет продолжать находиться денуклеаризация [Корейского полуострова]», — сказала официальный представитель Белого дома.

Трамп 1 июня подтвердил, что саммит с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. В то же время он отметил, что во время этой встречи вряд ли будут подписаны какие-либо документы.