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Долги белорусов перед банками снова побили рекорд

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  • 5.06.2018, 7:55

Каждый третий рубль из этой суммы составляют потребительские кредиты.

На 1 мая задолженность физических лиц по потребительским кредитам в очередной раз побила рекорд и превысила 9 750,4 миллиона рублей. Такие данные приводит Нацбанк.

Традиционно каждый третий рубль из этой суммы — 3 399,7 миллиона — составляют потребительские кредиты. За апрель долги «на покупки» выросли почти на 136 миллионов рублей. По сравнению с мартом количество выданных кредитов сократилось.

Однако потребительские кредиты все равно прибавили в объеме больше, чем займы на покупку и строительство жилья. Так, последних оформили в апреле почти на 103 миллиона. С начала года кредиты на недвижимость каждый месяц увеличиваются, пусть и не такими темпами, которое демонстрировало раньше потребительское кредитование. Общая сумма выданных кредитов на жилье на 1 мая составила 6 350,7 миллиона рублей.

При этом пятый месяц подряд растет просроченная и пролонгированная задолженность по кредитам физических лиц. В январе она составляла 44,5 миллиона, сейчас — 46,9. Однако, эти цифры меньше, чем в некоторые месяцы прошлого года (например, год назад сумма просроченных долгов была на уровне 48,2 миллиона).

Напомним, в апреле прошлого года начался активный рост объемов потребительского кредитования. Желание белорусов решать свои вопросы с помощью долгов вызвало обеспокоенность у кредиторов Беларуси. Затем свою позицию высказал и Нацбанк. В итоге с 1 мая кредиты в Беларуси выдают по новым правилам — банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.


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