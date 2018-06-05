На окраине Донецка идет ожесточенный бой 8 5.06.2018, 8:02

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Фото: sprotyv.info

Боевики атаковали позиции ВСУ на фильтровальной станции, обеспечивающей водой несколько городов.

В районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно переселенных лиц.

"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадания в помещение, персонал скрывается в бомбоубежище", – говорится в сообщении.

КП #Вода_Донбасу: На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховкється у бомбосховищі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 июня 2018 г.

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.

Станция периодически подвергается обстрелам, в которых стороны конфликта обвиняют друг друга.

2 июня в штабе операции Объединенных сил сообщили, что боевики обстреливали Донецкую фильтровальную станцию, не дав возможности доставить туда ремонтные бригады.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.