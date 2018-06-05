Apple представила новую операционную систему с ускорением старых iPhone 5.06.2018, 8:06

Система iOS 12 позволит улучшить работу даже устаревших смартфонов и планшетов.

Вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги представил на конференции Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC) в Сан-Хосе новую мобильную операционную систему — iOS 12, передает The Independent.

Она, как заверил со сцены Федериги, позволит «удвоить производительность» смартфонов и планшетов компании, сделав их «более быстрыми» и «более чуткими к поступающим сигналам». В основном, как уточнили в компании, это коснется старых iPhone и iPad, работа которых резко замедлялась при выпуске новых операционных систем. Обновление будет доступно для всех продуктов Apple, что, как отметил Федериги, сделает запуск нового iOS самым крупным за всю историю компании.

Также установку новой мобильной операционной системы заметят и пользователи более поздних моделей iPhone. Так, приложения на iPhone 6 Plus с iOS 12 будут запускаться до 40% быстрее. Камера после обновления программного обеспечения должна будет открываться оперативнее на 70%, добавил Федериги. Ускорение работы коснется устройств компании, начиная с iPhone 5s и заканчивая iPhone X, уточняется в сообщении компании Apple Россия, поступившем в РБК.

Скандал с замедлением работы старых моделей iPhone разгорелся в минувшем году. Пользователи, заметив эту особенность, начали обвинять компанию в том, что она таким образом вынуждает их покупать новые модели смартфонов. В декабре минувшего года компания призналась, что действительно замедляла работу старых моделей телефонов, но объяснила это тем, что таким образом старалась компенсировать износ батареи. Apple принесла извинение пользователям, однако это не избавило компанию от подачи исков в разных странах. В России иски против Apple были отклонены. Суд сослался на отсутствие требований истцов по цене возмещения.

В марте Apple фактически поставила точку в истории с замедлением старых iPhone. Компания выпустила обновление операционной системы iOS 11, которое позволяет отключить функцию замедления работы устройства для экономии аккумулятора.