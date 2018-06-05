Как «повар Путина» добывает золото в обмен на наемников 5.06.2018, 8:16

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Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Стали известные новые подробности об отправке «вагнеровцев» в Африку.

Как стало известно The Bell, после встречи Владимира Путина и Дмитрия Медведева с президентом Судана Омаром Баширом компания, связанная с Евгением Пригожиным, занялась поисками золота в этой стране. Туда же отправились бойцы ЧВК Вагнера.

Детали

Структуры Евгения Пригожина получили возможность работать в Судане сразу после прошлогодних переговоров Путина и Медведева с президентом этой страны Омаром Баширом.

Встреча Путина с Баширом состоялась в конце ноября 2017 года в сочинской резиденции «Бочаров Ручей», на переговорах присутствовал министр обороны Сергей Шойгу. Президенты говорили о возможном создании на Красном море российской военной базы. Башир тогда заявил, что его стране нужна защита от «агрессивной» политики США. Эти переговоры обслуживала кейтеринговая компания Пригожина «Конкорд М», утверждает один из собеседников The Bell.

Тогда же с Баширом встретился Медведев. На сайте правительства говорится, что они обсуждали вопросы торгово-экономического сотрудничества, а по итогам переговоров подписали несколько соглашений – например, о безвизовых поездках для владельцев дипломатических паспортов. В общем пакете документов были подписаны и концессионные соглашения на добычу золота между министерством минеральных ресурсов Республики Судан и неизвестным ООО «М Инвест».

Подразделение этой фирмы в Судане под названием Meroe Gold уже приступило к разведке месторождений в Судане, рассказали The Bell два источника, знакомых с ходом ноябрьских переговоров. Оба утверждают, что «М Инвест» представляет интересы Пригожина.

Разведка ведется на пяти участках, всего в работах задействовано около 50 геологов и других специалистов, говорит один из них. На какой объем добычи рассчитывает компания – непонятно. По состоянию на 2016 год Судан занимал третье место по добыче золота в Африке с объемом производства свыше 90 т в год. В 2017 году суданское правительство планировало достигнуть объемов 100 т в год и войти в топ-10 золотодобывающих стран в мире. По данным китайского агентства «Синьхуа», в прошлом году Судан даже превысил этот показатель.

О том, что «М инвест» связана с Евгением Пригожиным можно судить и по целому ряду косвенных признаков:

«М Инвест» была зарегистрирована в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге. Руководитель и совладелец «М Инвеста» Андрей Мандель раньше возглавлял компанию «Еврогрупп», которую издание «Фонтанка» связывало с Пригожиным. На связь этой компании с Пригожиным обратило внимание и издание «Генлайн» в своем блоге на Medium.

Второй совладелец «М Инвеста» – Евгений Ушаков, который через цепочку фирм и их владельцев связан с владельцами фирмы «Мегалайн» – компании, половина которой до 2011 года принадлежала «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина. В 2015-2016 годах «Мегалайн» выигрывал многочисленные тендеры Минобороны, в которых участвовали и другие структуры Пригожина.

Со стороны «М Инвеста» концессионное соглашение с Суданом подписывал ее региональный директор Михаил Потепкин. Это деловой партнер Анны Богачевой, предполагаемой сотрудницы «фабрики троллей», которую также связывают с Пригожиным. Богачева стала одной из фигуранток расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы и попала под санкции США. Вместе с Потепкиным она с 2014 года владеет компанией «АйТи Дебаггер».

Представитель Пригожина не ответил на запрос The Bell.

Разведка боем

В Судан в этом году отправились не только геологи, но и бойцы ЧВК Вагнера, которую также связывают с именем Евгения Пригожина. Об этом в декабре первой сообщила «Русская служба Би-би-си».

В феврале Башир заявил, что между Москвой и Хартумом действует программа развития боеспособности Судана, призванная отражать внешние угрозы, в том числе – со стороны США, которых президент Судана во время переговоров с Путиным обвинил в дестабилизации обстановки в регионе. Судан обрел независимость в 1956 году, и с тех пор в стране практически не прекращалась гражданская война. В 2011 году Южный Судан отделился и был признан независимым государством, но столкновения с центральными властями не прекратились.

Наемники Пригожина сейчас тренируют военные подразделения правительства Судана, утверждают четыре собеседника The Bell, в том числе из конкурирующих структур. Один из них уточнил, что численность контингента превышает сотню человек. Занимаются ли они охраной участков, которые получила в концессию «М Инвест», и гражданских специалистов, прибывших из России, – выяснить не удалось. Но такую схему работы структуры Пригожина уже опробовали в Сирии.

Нефтяной размен

В Сирии с 2016 года также присутствуют бойцы ЧВК «Вагнера». Примерно тогда же, по информации «Фонтанки», компания «Европолис», которую связывают с Пригожиным заключила с правительством Башара Асада рамочное соглашение, по которому она претендовала на четверть от общих объемов нефти и газа, добытых на отвоеванных с участием ЧВК месторождениях. РБК, со ссылкой на близкого к Пригожину источника, писало, что тот действительно рассчитывал начать зарабатывать на сирийской нефти и расценивал это как дивиденды от ведения военных действий.

По информации The Bell, обязывающие соглашения о работе в Сирии «Европолис» подписал незадолго до февральского военного столкновения в провинции Дэйр-эз-Зор. «Коммерсантъ» со ссылкой на российского военного источника, писал, что причиной инцидента якобы стала попытка сирийских «крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада», захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов — союзников США. В результате столкновения, по разным данным, погибли от десятка до более двух сотен человек погибли бойцов ЧВК Вагнера.