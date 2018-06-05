Дома с трещинами и новая идея министра Худыка 4 Сергей Сацук, «Ежедневник»

5.06.2018, 8:26

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Андрей Худык

Фото: "Гродненская правда"

Нас радужными картинами будущего так просто уже не соблазнишь.

Напомню, что нынешний министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, пришел в белорусскую природу из Управления делами Лукашенко, где был вторым человеком в хозяйстве. И хоть есть в послужном списке Андрея Павловича и вертикальный взлет, он все же больше хозяйственник, чем чиновник. Поэтому вполне закономерно, что в сентябре 2017 года, назначая Андрея Худыка министром, Лукашенко дал ему поручение активнее осваивать минерально-сырьевую базу страны. Правитель велел подумать над тем, что мы еще можем добывать из собственных недр, кроме того, что уже добываем. И вот спустя почти 9 месяцев, у нового министра родилась девочка - Идея.

По словам Андрея Худыка, помимо нефти Беларусь импортирует и другое природное сырье на общую сумму 200 млн долларов в год. Это фосфаты, гипс, известняк, щебень, пески, глина, гравий, полевой шпат и многое другое. Все это, по словам министра, есть и в самой Беларуси. Что-то уже добывается, но в малых объемах, что-то и вовсе захоронено в белорусских недрах.

Как заявил Андрей Худык, на разработке и увеличении добычи этого сырья Беларусь только на импортозамещении может сэкономить до 100 млн долларов в год.

Правда, министр посетовал, что на освоение полезных ископаемых нужны деньги, которых у государства нет. Так на разведку полезных ископаемых ежегодно выделяется всего 11 млн рублей.

"Этих инвестиций далеко не достаточно, поэтому мы планируем привлекать деньги бизнеса",- заявил Андрей Худык.

Цифры ежегодной экономии в 100 млн долларов звучат, конечно же, красиво. Но, извините, я не поддался эйфории от рождения девочки Идеи.

Помню, по молодости работал я в одном домостроительном комбинате, который сам лепил бетонные панели и сам же строил из них дома. Песок для завода по изготовлению панелей, возили из России за 500 км железнодорожными вагонами. Я еще тогда удивлялся, зачем такие траты, когда кругом своего песка навалом. А вот ничего подобного, свой оказывается не такой, не дотягивает. Хотя ведь тоже песок. Поэтому возили из России, долго возили. Потом решили экономить, отказались от российского песка и начали возить свой, который более-менее подходил по параметрам. Экономия не сильная получилась, так как возили из карьера за 100 км грузовиками. Зато результат, как говорится появился на лице: панели в многоэтажных домах начали идти большими трещинами. Я уволился из ДСК, когда уже был третьим в очереди на свою квартиру: решил, что не нужен мне потрескавшийся дом, лучше потерплю, поднакоплю и в нормальном квартиру куплю.

Помня тот мой опыт по молодости, меня лично напрягает, когда вот так вот вдруг решают экономить. Да, возможно, есть и свое. Но насколько оно по качеству соответствует? Об этом министр не сказал ни слова. Ведь все эти полезные ископаемые были известны в Беларуси и раньше, но почему-то почти не использовались. Почему?

Больше всего меня волнует экономический аспект. Министр сказал, что можно будет экономить до 100 млн долларов год, но опять же ни словом не обмолвился, сколько для этого придется потратить. Каков период окупаемости, если не отдельного проекта, то хотя бы всей Идеи в целом. Без этого ведь не оценишь, стоит ли овчинка выделки. Я прекрасно знаю, как у нас умеют тратить на новые производства и на модернизацию уже существующих, чтобы усомниться в таких радужных перспективах.

Правда, Андрей Худык дал ясно понять, что своих денег на эту затею у государства нет, поэтому и решил привлекать бизнес. Но кто захочет ввязаться в такую затею? Это ведь не новый калийный комбинат строить, у которого будет стабильный сбыт. Это добыча ископаемых для строительной отрасли, которая сама в упадке. Это негарантированные объемы поставок. Да, Министерству архитектуры и строительства могут дать команду покупать свое, но это уже будет не бизнес. Ни один инвестор под такие гарантии не пойдет: сегодня указание есть, а завтра оно прекратит действовать. Кроме того, строительная отрасль - это далеко не только государственные предприятия. Частные компании не заставишь покупать материалы, которые не соответствуют нужным соотношениям цены и качества.

Возможно, кто-то скажет, что слишком скептическое отношение к перспективам белорусских недр. Но, извините, жизнь научила. Нас радужными картинами будущего так просто уже не соблазнишь. Нам расчеты покажи, где в первую очередь затраты видны. Причем, зная белорусские реалии, мы сразу эти затраты на три умножу, чтобы реальную картину получить.

Вот как-то так.

Сергей Сацук, «Ежедневник»