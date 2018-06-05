Reuters: Мексика вводит ответные меры на торговые пошлины США 5.06.2018, 8:29

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ЕС примет ответные меры в июле.

Мексика собирается обложить 20-процентной ввозной пошлиной американскую свинину. С 1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского союза. Страны готовят ответные меры

Мексика собирается ввести ввозные пошлины в размере 20% на свинину из США, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, знакомые с планом, в котором подробно излагаются ответные меры страны на решение США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий.

На прошлой неделе президент Ассоциации производителей свинины Мексики (OPORPA) Эриберто Эрнандес после совещания с министром экономики страны Ильдефонсо Гуахардо заявил журналистам, что в качестве ответных мер может быть установлена пошлина в размере 20% на импорт свиной лопатки и свиных ножек из США, на долю которых приходится около 90% ежегодного импорта. «Это 20% [ввозная пошлина] на ножки и лопатки, свежие и замороженные <...> с костями и без костей», — сказал тогда он.

Официальных подтверждений со стороны мексиканского правительства относительно ответных мер на торговые пошлины США пока нет.

По словам представителей отрасли, решение о новых пошлинах на свинину будет опубликовано во вторник в официальной газете Мексики и вступит в силу в среду. По данным правительства, в прошлом году Мексика импортировала около 650 тыс. тонн свиных ножек и лопаток на сумму около $1,07 млрд.

Эрнандес в беседе с Reuters заметил, что поддерживает решение мексиканского правительства и не ожидает, что это приведет к росту цен на свинину в Мексике, поскольку, по его словам, «у поставщиков есть много альтернатив».

С 1 июня США начали взимать денежный сбор за ввоз на территорию Соединенных Штатов стали и алюминия в размере 20% и 10 % соответственно из Мексики, Канады и стран Евросоюза. Государства анонсировали ответные меры и пригрозили оспорить это решение в ВТО. Ответ Брюсселя ожидается в июле, сообщила накануне еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.