Сенсационное исследование: кому проиграл Лукашенко

Сенсационное исследование: кому проиграл Лукашенко9
- 5.06.2018, 8:39
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Диктатор оказался аутсайдером в глазах самой перспективной группы населения.
Белорусское агентство Vondel\Hepta обнародовало данные исследования, в ходе которого изучались предпочтения молодежи. Самым резонансным оказался этот слайд, который приводит marketing.by, пишет «Салідарнасць».
Таким образом:
1. Александр Лукашенко вообще не попал в ТОП-10 (из 860 участников исследования его упомянуло менее 23 человек);
2. Из белорусов диктатор проиграл, как минимум, биатлонистке Дарье Домрачевой и рэперу Максу Коржу (O tempora! O mores!);
3. Из настораживающего: правитель оказался менее популярен среди нашей молодежи, чем его российский коллега;
4. Из курьезного: Владимир Путин, в свою очередь, проиграл Ольге Бузовой.
5. Из оптимистичного: все вышеперечисленные персоны с разгромным счетом уступили Биллу Гейтсу, Стиву Джобсу и Илону Маску.