Активисты из Минска и Слонима напомнили о подвиге повстанцев под Миловидами
- 5.06.2018, 8:50
В Барановичском районе прошел митинг памяти под бело-красно-белыми флагами.
В деревне Миловиды Барановичского района 4 июня почтили память повстанцев, боровшихся против Российской империи, сообщает racyja.com.
Произошло это ровно 155 лет назад. По этому поводу в Миловиды пожаловали активисты Слонимского объединения демократических сил, Партии БНФ и движения «За Свободу» из Минска. Присутствующие в честь повстанцев подняли бело-красно-белые флаги и возложили цветы к памятнику.
Напомним, что 3 июня 1863 года повстанцы Калиновского одержали победу над российскими войсками под Миловидами.