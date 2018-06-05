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Активисты из Минска и Слонима напомнили о подвиге повстанцев под Миловидами

  • 5.06.2018, 8:50
Фото: racyja.com

В Барановичском районе прошел митинг памяти под бело-красно-белыми флагами.

В деревне Миловиды Барановичского района 4 июня почтили память повстанцев, боровшихся против Российской империи, сообщает racyja.com.

Произошло это ровно 155 лет назад. По этому поводу в Миловиды пожаловали активисты Слонимского объединения демократических сил, Партии БНФ и движения «За Свободу» из Минска. Присутствующие в честь повстанцев подняли бело-красно-белые флаги и возложили цветы к памятнику.

Напомним, что 3 июня 1863 года повстанцы Калиновского одержали победу над российскими войсками под Миловидами.


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