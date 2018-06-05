The Times: C израильским паспортом Абрамовича могут депортировать из Британии 5.06.2018, 8:45

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Роман Абрамович

Фото: PAP/EPA/Andy Rain

В любом британском аэропорту будут тщательно проверять историю поездок российского олигарха.

Российского бизнесмена Романа Абрамовича могут немедленно задержать и депортировать из Великобритании, если он попытается использовать израильский паспорт для регулярных поездок в страну. Об этом сообщает издание The Times.

Газета отмечает, что как гражданин Израиля Абрамович может въехать в Соединенное Королевство без визы и оставаться на срок до шести месяцев в качестве "бизнес-визитера". Но в соответствии с иммиграционными правилами, которые обновили в мае, существуют ограничения на частоту визитов. Источники The Times в министерстве внутренних дел Великобритании сказали, что эти ограничения будут соблюдаться.

В приложении V к иммиграционным правилам в пункте V 4.2 (b) говорится, что бизнес-визитеры не должны проживать в Британии в течение продолжительных периодов путем частых и последовательных визитов.

В любом британском аэропорту сотрудники миграционной службы проверят историю поездок Абрамовича, и если он вернется слишком скоро после предыдущего визита, его задержат и депортируют, отмечает издание. Абрамович может обжаловать это решение, но только после отъезда из страны.

The Times пишет, что в качестве бизнес-визитера Абрамович сможет присутствовать в Великобритании на встречах, бесплатно выступать с речами и подписывать контракты, но он столкнется с существенными ограничениями в работе.

Абрамович – российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа России. Его состояние российский Forbes оценивает в $10,8 млрд.

20 мая издание The Bell со ссылкой на три источника из окружения Абрамовича сообщило, что бизнесмену не продлили британскую визу инвестора.

Визу инвестора до 2014 года могли получить заявители, способные вложить в экономику Британии не менее £1 млн, затем сумму увеличили до £2 млн. По данным британского правительства, в период с 2008-го по 2015 год в рамках программы британские визы получили 706 граждан РФ.

Издание The Guardian сообщало, что для получения инвестиционной визы Абрамовичу нужно объяснить британским властям происхождение своего состояния.

28 мая власти Израиля подтвердили, что бизнесмен получил гражданство этой страны.

The Sun со ссылкой на источники 1 июня сообщило, что Абрамович отозвал документы на получение британской визы. 2 июля Абрамович остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью £1 млрд.