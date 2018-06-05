Нелегкие вопросы к «убийству» Бабченко 5 Нолан Петерсон, The Daily Signal

5.06.2018, 9:04

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Аркадий Бабченко

«Дело Бабченко» вскрыло полярные точки зрения и породило «цунами» в прессе.

В прошлый вторник стало известно, что 41-летний журналист Аркадий Бабченко был застрелен в своей квартире в Киеве. Будто жена журналиста увидела его в луже крови, а затем он умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Но все это оказалось уловкой, направленными на то, чтобы разоблачить реальное покушение на убийство Бабченко. В СБУ заявили, что таким образом им удалось предотвратить настоящее убийство Бабченко и получение убийцей $40 тыс. русского вознаграждения.

«Убийство было инсценировкой, но сценарий – нет», – говорит украинский журналист Гоша Тихий.

В тот вторник шпионская, стоящая романа, история получила честь попасть на передовицы многих западных газет. CNN International освещала эту тему во многих своих программах еще два дня после происшествия.

Чтобы реалистично воспроизвести инсценировку, использовали свиную кровь и специальный макияж. И самая необычная часть этой истории не в этом – о предыдущих фактах, вы, вероятно, уже знали и до прочтения статьи.

Нехватка эмпатии

Одновременно с этими событиями, 28 мая миномет, выпущенный с российско-сепаратистских позиций, на Востоке Украины убил 15-летнюю девочку по имени Дарья Каземирова.

Дарья погибла, играя на заднем дворе бабушкиного дома, находящегося на территории искореженного Донбасса подконтрольного Украины поселка Железный.

"Многим западным медиа до сих пор не хватает способностей освещать события в Украине"

Смерть Дарьи не была розыгрышем.

И ты, вероятно, не слышал о ней до сих пор.

«Это отражает общее восприятие на Западе, согласно которому конфликт на Донбассе происходит где-то очень далеко, и о котором вообще редко кто имеет какое-то представление. Отсюда недостаток эмпатии и внимания к интересным человеческим историям, вот как, например, жизнь местных, – говорит Алекс Кочкаров, эксперт аналитической компании IHS Markit. – Мне, как человеку, провевшему большую часть своего детства в Донбассе, от этого очень грустно».

Россия продолжает вести гибридную войну в этом регионе, где на сегодня погибло более 10,300 украинцев, а 3,4 миллиона человек были вынуждены искать помощи.

Инсценировка убийства Бабченко приковала к себе такое количество внимания западных медиа, которой никогда не удостаивался бесконечный поток смертей из-за конфликта на Востоке Украины – единственной наземной войны, что происходит в Европе.

Кочкаров решительно критикует западные медиа за такую диспропорцию в освещение войны.

«В то время, как в зоне конфликта, на территории Донецкой и Луганской областей, ежедневно ведутся боевые действия и происходят многочисленные артиллерийские обстрелы на линии контроля все более-менее спокойно, – говорит Кочкаров. – Думаю, что все это делает этот конфликт не таким привлекательным для западных СМИ. Здесь же «все по-старому, все по-старому».

Очень преувеличили

Бабченко, переехавший из России в Украину, известный среди украинцев за свою смелую манеру освещать войну и откровенную критику российского президента Владимира Путина.

После сообщений о «смерти» Бабченко, украинцы заполнили социальные сети постами сочувствие и скорби, вместе с тем выпустив пар по поводу того, что еще одного критика Путина – причем, уважаемого – убили в Киеве.

«То, что я сейчас здесь сижу и я жив – это все заслуга СБУ, – говорил Бабченко в среду во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко. – Если бы не было этой спецоперации, они бы меня реально убили, и это понятно».

Украинское правительство гордо считает эти ухищрения с операциями своей победой над скрытой российской агрессией. «Сегодня я гордился тем, что являюсь президентом такого народа», – отметил Порошенко в среду.

Однако многие западные медиаэксперты и группы защитников журналистских интересов раскритиковали украинскую спецоперацию.

«Репортеры без границ выражают свое глубокое возмущение в связи с открытием манипуляций со стороны украинских спецслужб для своей информационной войны, – сказал Кристоф Делуа, глава организации. – Государству всегда опасно играть с фактами, особенно за спинами журналистов».

Некоторые голоса с Запада также кричат о том, что украинская спецоперация принесла Москве коммуникативную победу. Еще одни считают, что операция подрывает и без того хрупкое доверие людей в журналистские институты, которое царит во всем мире.

В ответ на такую негативную оценку, некоторые украинские эксперты раскритиковали и то, как западные медиа освещают украинские события – особенно, когда дело заходит о войне и российской агрессии.

«Многие международные СМИ имеют очень искаженный взгляд на ситуацию в регионе», – отмечает Кокчаров.

«Например, The New York Times освещали историю о Бабченко из Москвы, автор – руководитель московского бюро, – говорит Кочкаров. – Многим западным медиа до сих пор не хватает способностей освещать события в Украине. Руководители этих СМИ не понимают разницы между Украиной и Россией и продолжают объединять эти страны в один регион».

Точки зрения

Украинский журналист Тихий говорит, что освещение западными медиа «убийства» Бабченко было искажено из-за нехватки понимания жизни Украины во время войны.

«Я думаю, что многие обозреватели имели неприятное послевкусие от спецоперации и поспешили... обвинить Украину за распространение фейковых новостей. Этому причина разрыв реалий. Вот уже пятый год подряд, как украинская реальность – это война. Четыре года, в ходе которых еженедельно на передовой умирали военные и гражданские, а последние два года – еще и волна убийств за пределами фронта».

И реакция украинских журналистов на инсценировку также была неоднозначной.

Некоторые высказались решительно против операции, отмечая, что это нанесет вред доверию к Украине на международной арене, а заодно и негативно повлияет на веру украинцев в свои правительственные учреждения.

Нелегкие вопросы

За эти годы, в ходе открытого гибридного конфликта с Украиной, Россия прибегала к теневой войне убийств, саботажу и шпионажу.

Начиная с 2015 года, в Украине произошло по меньшей мере девять успешных и бесстыдных убийств. И это вне Востока, территории войны, – большинство событий произошло средь бела дня в Киеве.

Среди погибших: офицеры украинских спецслужб, выдающиеся ветераны войны, чеченская военная медсестра, журналисты, а также российский депутат, бежавший в Украину.

«Они имеют одну общую черту – все или сейчас, или в прошлом, критиковали Кремль или российских приспешников», – говорит Тихий.

«История Бабченко должна отрезвить европейские и все западные правительства и лишить их иллюзии того, что с путинской Россией возможно о чем-то договориться», – говорит украинец Виктор Коваленко, ветеран донбасского конфликта, который ранее работал журналистом.

В прошлый четверг Бабченко поднял на своей странице Facebook вопрос о том, чтобы другие сделали, если бы попали в аналогичную ситуацию, где бы на кону была безопасность их семьи.

«Дайте им продемонстрировать их отношение к морали и умереть с гордо поднятой головой, не вводя медиа в заблуждение», – пишет Бабченко.

В тот четверг он защищал свой выбор во время пресс-конференции в Киеве:

«У меня была цель – остаться в живых и обеспечить безопасность своей семье, – говорил Бабченко. – Те журналисты, которые считают, что я пересек красную линию – друзья мои, когда к вам придут, покажут вашу фотографию, покажут фотографию организатора и познакомят с вашим убийцей и скажут: ты хочешь выжить или сохранить этику, чистоту и нравственную духовность своей профессии? Пожалуйста, что вы дальше будете делать? Я выбрал выжить».

Нолан Петерсон, бывший летчик ВВС США и ветеран войн в Ираке и Афганистане, The Daily Signal