Сколько зарабатывают в странах-соседях Беларуси 3 5.06.2018, 9:10

Выше всего доходы – у работающих в Эстонии и Польше.

Портал tut.by посмотрел, как доходы в Беларуси отличаются от заработков соседей.

Средняя апрельская зарплата в Украине составила 652 белорусских рубля (суммы пересчитаны в рубли по курсу Нацбанка Беларуси на 4 июня). По сравнению с мартом она поднялась на 1,2%. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане — нашего соседа по ЕАЭС — в апреле составила 923 рубля.

В России средняя зарплата, по оценке Росстата, в апреле составила 1408 белорусских рублей. Это на 12,1% больше, чем в апреле.

В Эстонии средняя зарплата в первом квартале 2018 года составила 2913 рубля, что на 7,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя зарплата работников в Польше за первый квартал 2018 года составила 2565 рубля.

Средняя зарплата в Литве в первом квартале 2018 года составила 2100 рублей: в государственном секторе — 2076 рублей, в частном — 2111 рубля. По данным Департамента статистики, по сравнению с 4 кварталом 2017 г. средняя зарплата в Литве увеличилась на 1,2%. В Латвии зарплата до уплаты налогов в первом квартале 2018 года составила 2254 рубля.

Напомним, что реальная зарплата в Беларуси сильно отличается от цифр, которые публикует Белстат, и составляет в большинстве регионов около 200-300 рублей в месяц.