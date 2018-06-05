Герхард Манготт: Цель Путина - сделать Австрию своим «адвокатом» в ЕС 5.06.2018, 9:21

Герхард Манготт

Фото: Michael Rausch-Schott

Эксперт оценил перспективы визита правителя РФ в Вену.

Герхард Манготт (Gerhard Mangott) - австрийский политолог, профессор Инсбрукского университета, автор целого ряда исследований о постсоветском развитии России и Украины. В преддверии рабочего визита президента России Владимира Путина в Австрию 5 июня он ответил на вопросы DW.

- Шестой официальный визит президента РФ Владимира Путина в Австрию приурочен к 50-летию начала поставок российского газа. Означает ли это, что главной темой поездки станет экономика?

- Экономические, финансовые, инвестиционные вопросы наверняка станут главной темой визита. Австрия выступает за интенсификацию двусторонних торговых отношений и за облегчение доступа к российскому рынку. О газовом сотрудничестве тоже непременно пойдет речь, ведь полугосударственная австрийская компания OMV намерена вместе с "Газпромом" и другими европейскими предприятиями проложить газопровод "Северный поток-2".

- Однако США пытаются предотвратить этот проект. Путин, вероятно, спросит своих собеседников в Вене, как Австрия намерена реагировать в случае американских санкций против этих предприятий. Что ему ответят?

- Действия нашей нефтегазовой компании OMV будут зависеть от реакции других, более крупных партнеров в этом газотранспортном проекте из Германии, Франции, Нидерландов. Избрать некий особый путь Австрия не сможет.

- Иными словами, вы не исключаете, что Австрии придется выйти из проекта?

- Это вполне возможно, ведь необходимо обеспечить инвестиции в размере 4,5 миллиарда долларов. OMV в одиночку такую сумму не осилит, это возможно только в рамках западного консорциума. Если другие компании начнут выходить из проекта, он лишится своей экономической основы. Политически противостоять американским санкциям правительство Австрии не сможет. А США оказывают давление, они пытались предотвратить и нынешний визит Владимира Путина.

- Российско-австрийские отношения считаются весьма хорошими. Будет ли способствовать их дальнейшему улучшению тот факт, что в правительство страны недавно вошла правопопулистская, евроскептическая Австрийская партия свободы (АПС) с ее откровенно пропутинскими позициями?

- Австрия - маленькая страна, но она не одинока в своем желании улучшить отношения с Россией.

- Вы намекаете на такие страны, как Венгрия и Греция?

- Тут можно назвать также Италию, Кипр, Словакию. Австрия хорошо интегрирована в эту группу стран, скептически относящихся к санкционной политике ЕС. Для России Австрия особо привлекательна в данный момент еще и потому, что во втором полугодии она будет председательствовать в Евросоюзе. Совершая визит в такой момент, Путин получает возможность продемонстрировать, что попытки некоторых западных стран дипломатически и политически изолировать Россию не удались.

- Москва может рассчитывать на то, что Вена выступит против санкций ЕС?

- Как и предыдущие правительства Австрии, нынешнее, несмотря на участие в нем Австрийской партии свободы, не будет подрывать единство Европейского Союза в вопросе отношения к России. И хотя оно считает санкции неразумными и вредными, тем не менее, никогда не станет голосовать против их продления, так записано в правительственном заявлении. АПС поддержала позицию, согласно которой отмена санкций возможна только на уровне всего ЕС.

- Тем не менее Владимир Путин наверняка затронет тему санкций!

- Несомненно! Но речь пойдет не о том, как отменить санкции и готова ли Австрия выступить против их продления. А о том, как, несмотря на санкции и на падение покупательной способности в России из-за снижения курса рубля, развивать торговые отношения. И что российская сторона в правовом плане может сделать для улучшения инвестиционного климата, в данном случае - для привлечения австрийских инвестиций.

- А какие политические темы будут обсуждаться в ходе визита?

- Назову три особенно важные темы. Во-первых, - Украина. Австрия разделяет европейскую позицию, согласно которой отмена санкций возможна только при полном выполнении минских соглашений. Так что речь пойдет о том, на каких условиях Россия готова использовать свое влияние на сепаратистов для достижения надежного и прочного прекращения огня. Будет обсуждаться Сирия, в том числе вопрос ее восстановления. И третья тема: как возродить институциональный диалог между Европейским Союзом и Россией. Австрия хотела бы содействовать этому во время своего председательства в ЕС.

- В ходе недавних переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) в Сочи Владимир Путин призывал Запад оказать материальную помощь той части Сирии, которая контролируется президентом Асадом, и подчеркнул при этом, что это способствовало бы возвращению сирийский беженцев. Готова ли Австрия поддержать такое предложение, ведь она тоже приняла большое число беженцев?

- Австрия заинтересована в возвращении беженцев, а потому, несомненно, готова принять участие в оказании помощи в рамках ЕС. Тем более, что инвестиции в восстановление Сирии в долгосрочном плане, похоже, обойдутся дешевле, чем интеграция столь большого числа сирийских беженцев в Австрии. Однако официальная позиция Евросоюза гласит: пока Асад у власти, никакой помощи по восстановлению Сирии не будет. Австрия будет следовать этой линии, хотя и придерживается иного мнения.

- Вы вновь и вновь указываете на особое мнение Австрии внутри ЕС, вполне отвечающее интересам Кремля. Не состоит ли цель визита Путина в том, чтобы сделать именно Австрию своего рода адвокатом России в ЕС?

- Так оно и есть, тем более, что Австрии предстоит сейчас председательствовать в ЕС. Однако хотел бы подчеркнуть: российская сторона реалистично оценивает ситуацию и не имеет чрезмерных ожиданий.