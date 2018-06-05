Себестоимость белорусского бензина будет дорожать 5.06.2018, 9:47

Фото: Витебские вести

Отечественные НПЗ готовятся к дорогой нефти из России.

Параметры налогового маневра в нефтяной отрасли в целом согласованы, детали будут обсуждаться на совещании с нефтяными компаниями на этой неделе, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак. К 2024 году правительство РФ планирует обнулить экспортную пошлину на нефть при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишет «Завтра твоей страны».

Чем это обернется для Беларуси?

Экономический обозреватель Татьяна Маненок обращает внимание, что сроки окончания российского налогового маневра наступят еще не скоро.

— Это на этапе резкого падения цен на нефть и сокращения бюджетных доходов Российской Федерации от экспорта нефти и нефтепродуктов Минфин России еще полтора-два года назад форсировал завершение налогового маневра с целью увеличения доходов бюджета от нефтянки. А сейчас цена на нефть существенно выросла, в России даже пересмотрели бюджет. Доходы от нефтянки растут, растут поступления в Фонд национального развития РФ. Сейчас торопиться с завершением налогового маневра нет необходимости, — считает эксперт.

Это произойдет не раньше 2024-2025 годов, когда планируется создание общего рынка нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза.

Белорусские власти были очень обеспокоены, что Россия может вдруг резко завершить налоговый маневр, когда речь шла даже о 2017 годе. Раньше Минфин России жестко настаивал на формировании этих сроков. Была опасность, что белорусские НПЗ не успеют завершить ключевые этапы модернизации, которые должны привести их к уровню европейских НПЗ, увеличить глубину переработки и, следовательно, улучшить возможности экспорта белорусских нефтепродуктов и получить дополнительную маржу от глубины этой переработки.

— Это позволило бы Беларуси нивелировать негативный эффект от завершения налогового маневра Россией. Ведь оно по сути означает, что белорусские заводы будут покупать российскую нефть фактически по мировым ценам, включая разницу в затратах на транспортировку нефти, — отмечает Татьяна Маненок.

Сейчас Беларусь платит за нефть около 80% от мировых цен. По словам эксперта, если бы белорусские НПЗ не завершили модернизацию (а ее окончание планируется на конец 2019 года), были бы проблемы.

— Если заводы успевают завершить модернизацию, это уменьшает риски для перспектив нефтеперерабатывающей отрасли, хотя нужно учитывать все те проблемы, которые могут возникнуть в комплексе. Конечно, современный уровень заводов – это прекрасно, но есть еще логистика поставок нефти. Сегодня белорусские нефтяники и куратор нефтяной отрасли – Белорусская нефтяная компания разрабатывают логистику с учетом того, чтобы снизить поставки нефтепродуктов через порты, а в большей степени сотрудничать с сопредельными рынками. Поскольку поставки через порты будут менее эффективными, так как все-таки мировая цена, и понятно, что после модернизации будут меньше производить мазута, а больше бензина, — констатирует экономический обозреватель.

Бензин активнее продается на сопредельных рынках — Украина, Польша, Литва, Латвия, Молдова. После завершения модернизации белорусские заводы будут технологически готовы перерабатывать нефть по мировым ценам. А продажа нефтепродуктов на сопредельных рынках позволит получать более высокую маржу.

— А в принципе, белорусское руководство и наши заводы уже готовятся к тому, что нефть в России придется покупать по мировой цене, а не рассчитывать на какие-то послабления, — подытоживает Татьяна Маненок.