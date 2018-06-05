Гомельский видеоблогер: В нашей стране все делается для статистики 5.06.2018, 9:56

Активист борется с декретом Лукашенко №18.

В Гомеле угрожают судом видеоблогеру канала «Общество Гомель» Артему Шапарову.

На автора социальных роликов составили протокол по инициативе директора школы №3 Нины Стороженко. Руководитель учебного заведения пожаловалась на содержание видео и на то, что на одном из фотоколлажей она предстает в форме, напоминающей нацистскую, сообщает racyja.com.

Артем Шапаров говорит, что взялся за проблему декрета №18, на основании которого могут отобрать детей, неслучайно.

«Мое детство прошло в проблемной семье. Я знаю, как работают социальные службы. И в такие семьи, где жил я, они не ходят. И сейчас продолжается то же самое. От нормальных матерей они требуют чего-то невозможного для статистики. В нашей стране все для статистики. Декрет №18 - это оружие в руках мелких чиновников, таких как директора и воспитатели. Это возможность манипулировать людьми, ведь если появляется возможность манипулировать твоими детьми, человек совершенно беззащитен»

Артем Шапаров снял резонансный видеосюжет о одинокой матери четырех детей Антонине Шайнюк. Администрация школы №18 в лице директора Нины Стороженко грозила поставить на учет семью из-за раскрашенных детьми обоев и наличия больного пса. По последней информации, суд вернул административное дело по статье 17.10 (пропаганда нацистской символики) на доработку в милицию.