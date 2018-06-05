«Нафтогаз» заявил об аресте голландских активов «Газпрома» 5.06.2018, 9:57

Суд арестовал активы российского монополиста по решению Стокгольмского арбитража.

Голландские активы «Газпрома» арестованы судом для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд, присужденных украинской компании решением Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении в Twitter «Нафтогаза».

Украинская компания на прошлой неделе подала ходатайства об аресте долей «Газпрома» в дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний, разъясняется в сообщении на сайте «Нафтогаза». Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии «отказались сотрудничать с судебными исполнителями». «Однако все это никак не повлияет на арест», — утверждают в «Нафтогазе».