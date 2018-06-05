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В Россий горит очередной торговый центр

  • 5.06.2018, 10:07
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Фото: соцсети

Пожар произошел в казанском ТЦ «Порт».

Пожар произошел в торговом центре «Порт» в Казани. Об этом заявили в пресс-службе регионального центра МЧС, сообщает iz.ru.

«Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих», — говорится в сообщении.

Персонал, находившийся в здании, эвакуирован. Посетителей в ТЦ не было, так как он еще не открылся.

Информации о пострадавших нет.


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