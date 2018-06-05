Не «головотяпство», а высший пилотаж 1 Константин Скуратович

5.06.2018, 10:09

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Константин Скуратович

Война началась, когда сказали, что ее не будет.

Руководитель белорусского государства провел совещание по итогам проверки Вооруженных Сил Беларуси. При этом он затронул и тему Великой Отечественной войны. Рассказал о причинах неудач Красной Армии летом 1941 года.

По информации пресс-службы Лукашенко, руководитель сообщил следующее: «Сегодня мы уже многое знаем, почему, пусть даже очень вооруженная, фашистская армия в течение двух месяцев, а то и меньше, прошла через всю Беларусь… Это не потому, что Беларусь плохая или народ, а потому, что мы допустили головотяпство. Кто в отпуск, кто куда, кто сюда, и о войне запрещали вообще разговаривать. Чтобы не спровоцировать, не обидеть… Утихомиривали. Вот и получили».

И даже маршал ничего не знает

Понятно, что «мы» — современные белорусы никакого отношения к той страшной войне не имеем. Мы можем только высказывать свои, более-менее квалифицированные соображения на этот предмет. Можно пытаться анализировать, искать главные причины случившегося и оценивать действия воюющих сторон, армий, полководцев, солдат, народов и их вождей… Трудная задача, которая по сей день решается разными людьми по-разному. То есть заинтересованно, в меру своего понимания, образования и воспитания.

Однажды известный журналист спросил прославленного маршала, как им удалось победить в войне. И тот сказал, что и сам не знает. Подразумевалось, что головотяпства было с избытком у всех, от рядового до генералиссимуса. Но победили. Причем, почти всякий, имевший отношение к службе, может с полным правом утверждать, что головотяпства в армии всегда хватает. На армейском сленге оно называется «бардак», который в конечном итоге определяет и весь порядок в вооруженных силах. В одной армии «бардака» меньше, в другой больше, но он присутствует везде.

Александру Суворову приписывают выражение: «Ерунда война! Главное — маневры». Смысл его в том, что армии постоянно готовятся к будущей войне, проводят неустанные маневры, и по их результатам оценивается условная боевая готовность, которая может быть проверена только в бою. Для мирного времени чины и ордена, для войны — героическая смерть. Вот вам и онтологическая причина живучести «бардака» в армии, без которого невозможно презентовать публике свою армию боеспособной.

Начинали как союзники

Все это подходит и к отображению ситуации с Красной Армией накануне лета 1941 года. Но существуют принципиальные соображения, которые не позволяют утверждать, что СССР занимался «созидательным мирным трудом», а фашисты вероломно напали. Потому что на самом деле СССР вступил во Вторую мировую войну за свои интересы на стороне гитлеровской Германии, и был ее военно-политическим союзником. Иными словами, СССР на этом этапе уже участвовал в боевых действиях, и по необходимости проводил информационную войну. Цель же такой войны известна — введение неприятеля в заблуждение относительно своих истинных целей. Эта война к июню 1941 года уже обеспечила СССР очень эффективные результаты в Прибалтике, в Западной Беларуси и Украине, в Бессарабии. Относительную неудачу СССР потерпел в Финляндии, которая решилась отстаивать независимость страны даже после провокации в Майниле, устроенной Сталиным.

Но сейчас пришел момент, когда Сталин дал Гитлеру все, что мог, и сам получил от Гитлера все, что тот мог ему дать. Как следствие, они исчерпали свой союзнический потенциал. Теперь их страны могли существовать только за счет неизбежной и взаимной войны. И началась сначала информационная война, в которой СССР стремился достичь стратегического результата, пытаясь получить отсрочку, необходимую для нанесения сокрушительного первого удара некоторое время спустя.

Боялся Сталин Гитлера? Возможно. Но он понимал, что война неизбежна и готовился к ней. Поэтому он вооружал свою армию, и в этом деле преуспел. Но обладая исключительными сырьевыми и человеческими ресурсами, Советский Союз в одиночку войну с Гитлером мог проиграть. Многие историки считают, что Сталин готовился ударить первым. Чтобы, как утверждалось в песне, «и на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью могучим ударом!». Однако к тому моменту СССР воспринимался в мире типичным политическим изгоем, который ничем не лучше нацистской Германии. При этом многие считали, что намного хуже. Принципиально улучшить международный имидж СССР могло только нападение Германии. После этого из агрессора, союзника нацистов, страна советов становилась жертвой неспровоцированного, «вероломного» нападения.

Отсюда требование Сталина к войскам, ко всей стране, не поддаваться на провокации, не создавать для них ни малейшего повода. Вождю сообщают, что вермахт изготовился для броска, а он отмахивается. И без своих «штирлицев» он знает, что война будет, но начать ее должен Гитлер. Чтобы было как в той же песне: «Мы войны не хотим, но себя защитим, оборону крепим мы недаром…»

Вождь на то и вождь, что он думает не только о предстоящей войне, но и о том, что будет после неизбежной победы.

Мощный информационный сигнал

Поэтому совершено понятно, почему 13 июня 1941 года ТАСС передало сообщение: «Еще до приезда английского посла В СССР г-на Криппса в Лондон, особенно же после его приезда, в английской и вообще иностранной печати стали муссироваться слухи о «близости войны между СССР и Германией». По этим слухам:

1. Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального и экономического характера, и теперь идут переговоры с Германией о заключении нового более тесного соглашения между ними;

2. СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем, Германия стала сосредотачивать свои войска у границ СССР с целью нападения на СССР;

3. Советский Союз, в свою очередь, стал будто бы усиленно готовиться к войне с Германией и сосредотачивает войска у границ последней…».

Заявление ТАСС, рассматривает эти слухи как очевидно бессмысленные, но «ответственные круги в Москве», сочли необходимым их опровергнуть, квалифицировать их неуклюжей пропагандой «враждебных СССР и Германии», стран, которые стремятся к расширению войны. Иными словами, «некие агрессоры» стремятся рассорить союзных СССР и нацистскую Германию, чтобы таким образом не то затянуть войну в Европе, не то вовлечь в нее еще больше стран. А на тот момент, с нацистами фактически воюет одна Британия. Но и СССР тоже попадает в уникальную ситуацию — он единственный из стран мира занимается созидательным мирным трудом.

В заявлении ТАСС (чтобы в честность помыслов поверили самые отпетые скептики) подчеркивается, что обе участницы советско-германского пакта о ненападении «ревностно» соблюдают их условия, согласно которым половина оккупированной Восточной Европы навечно отходит к Тысячелетнему рейху, вторая половина к строящему коммунизм во всем мире СССР.

И вообще, у союзников мирные заботы. Так, Германия перебрасывает войска, освободившиеся на Балканах (после оккупации Сербии), в восточные и северо-восточные районы. Но это связано «с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям». На самом же деле, восточные и северо-восточные районы Германии — это Польша и Восточная Пруссия — германо-советская граница. Что касается СССР, то он, утверждало ТАСС, руководствуется своей мирной политикой. Его доблестная Красная Армия проводит летние сборы запасников, проверяет работу железнодорожного аппарат, направляя эшелоны к своим западным границам.

Руководствуясь этими соображениями, ТАСС, скажем так, гарантировал — войны не будет. Хотя в стане красных воинов уже появились перебежчики с «союзной» стороны, которые называют точные сроки немецкого наступления.

В то время интернета не было, но мировое информационное пространство было организовано и структурировано в систему разнообразных СМИ, использующих надежные информационные радийные и телеграфные каналы (они применялись и для дезинформации). Поэтому можно сказать, что в начале лета 1941 года «социальные сети» возбудились до икоты от страха за судьбу первого в мире рабоче-крестьянского государства. А его вождь послал всех «блогеров» по известному ему адресу.

На современном бюрократическом сленге это прозвучало бы так. Сталин своевременно купировал негативные отклонения в общественном сознании за счет вброса в медийное пространство мощного информационного сигнала конструктивного характера.

Не «головотяпство», а высший пилотаж

Однако, вероятно, переборщил. Красная Армия, которая ежесекундно готовилась к отражению «вероломного нападения» полностью утратила бдительность, а после и боеспособность. Нет ничего удивительного, ведь войскам пришлось тратить слишком много усилий для имитации своего миролюбия по отношению к врагу-союзнику. В результате обычный уровень «головотяпства» в войсках поднялся настолько, что это стало вызывать удивление даже в германском генштабе. Какую игру затеял с нами коварный Сталин?

Ответ на этот вопрос они получили после провала своего блицкрига. Но уже 22 июня началось крушение нацистской Германии и утверждение Советского Союза в качестве супердержавы. Начиная с этого момента, Гитлер только терял, а Сталин приобретал, поскольку он избежал прежней изоляции и получил самых надежных союзников. Причем из числа принципиальных недоброжелателей.

Какое тут «головотяпство»? Это высший пилотаж, который превращает политику из ремесла в искусство. Для подтверждения этого факта сошлюсь на Черчилля, который заявил в своей речи 22 июня:

«Нацистский режим неотличим от худших черт коммунизма. Он лишен каких-либо принципов и основ, кроме ненавистного аппетита к расовому доминированию. Он изощрен во всех формах человеческой злобы, в эффективной жестокости и свирепой агрессии. За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которые я сказал о нем. Но все бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем.

… У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не сможет отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его шайки. Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от самой тени его и не освободим народы от его ига.

… Любой человек или государство, которые борются против нацизма, получат нашу помощь. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером — наши враги… Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и союзникам во всех частях света с призывом придерживаться такого же курса и проводить его так же стойко и неуклонно до конца, как это делаем мы…»

Приятно цитировать нобелевского лауреата-политика. Умел он находить важные и умные слова для самых пиковых ситуации, которые создавали сами и по причине своего собственного «головотяпства». Он мог бы вспомнить, по какой причине у Британии не хватало оружия для противостояния грозящему вторжению Гитлера на остров. Это отдельная и тоже очень интересная история. Нас больше интересует история Беларуси, которую она прожила с начального этапа той войны и до последнего ее дня.

Она, да, воевала с нацизмом, с Гитлером, но больше воевали Беларусью. Использовали ее саму, ее ресурсы, ее людей в своих политических целях. Поэтому нельзя корить себя за «головотяпство» или восторгаться их умениями в использовании нашей страны.

Константин Скуратович, «Белрынок»