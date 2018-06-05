Путин сравнил Донбасс с Чечней 5.06.2018, 10:14

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Фото: Reuters

Правитель РФ пытается навязать Киеву свое видение ситуации.

Президент России Владимир Путин сравнил войну в Донбассе с войной в Чечне и заявил, что для разрешения конфликта на востоке Украины «Киеву следует предоставить особой статус территориям сепаратистов», как это сделала Москва по отношению к Чеченской республике, сообщает «Радио Свобода».

В интервью австрийскому телеканалу ORF накануне своего визита в Вену Путин также исключил возможность возвращения аннексированного Крыма в состав Украины. «Нет таких условий и быть не может», – завил российский правитель. Он также прокомментировал расследование крушения «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь отвергнув выводы международной следственной группы, согласно которым самолет был сбит из российского «Бука».

Отвечая на вопросы о ситуации внутри самой России, Путин отверг утверждение, что за время своего правления он превратил страну в авторитарное государство. «Это, конечно, не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции», – заявил Путин.

Он также назвал «спекуляциями» предположения о проведении в России референдума по отмене ограничений сроков президентства, чтобы управлять страной пожизненно. «Я не комментирую спекуляции. Думаю, это было бы несерьезно с уровня президента Российской Федерации», – заявил Путин.

Владимир Путин 5 июня приедет в Вену, где проведет переговоры с руководством Австрии.