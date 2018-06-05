Видеофакт: В Гомеле вороны нападают на людей 4 5.06.2018, 10:18

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иллюстрационное фото

Птицы напали даже на грудного ребенка в коляске.

Проблема, которая сейчас волнует весь Гомель! Вороны стали нападать на людей. Специалисты объясняют это тем, что сейчас у пернатых — время активного гнездования и так они защищают свое потомство, пишут «Сильные новости».

Утро, похожее на фильм ужасов. По пути на работу Татьяну внезапно атаковали с воздуха. Оказалось, обыкновенная ворона. Клевала голову и плечи, царапала шею, девушка закрывалась, пыталась отбиваться с помощью сумки, но птица долго не отступала.

Татьяна Шек, житель г.Гомеля: «Я убегаю, а она догоняет, поворачиваюсь — а у нее глаза бешеные, она ещё раз хочет на меня накинуться».

Со стороны ситуация выглядит слегка курьёзной, но жалоб — сотни. В основном, нападают на детей, женщин и стариков, то есть птицы осознанно выбирают самых слабых, накануне в районе городского рынка вороны напали на грудного ребёнка в коляске.

Татьяна Макаренко, очевидец, житель г.Гомеля: «Он настолько был испуган, что первые две минуты он не смог даже заплакать. Потому что это было настолько внезапно, мгновенно, это было такое резкое нападение, что ни я, ни родители ничего не смогли сделать».

Специалисты успокаивают: такое поведение птиц вполне укладывается в привычные рамки. И бешенство тут ни при чём (пернатые им не болеют). Просто их потомство сейчас как раз «встаёт на крыло» (воронята покидают гнезда и пробуют летать). На любое движение поблизости у родителей срабатывает инстинкт.

Ирина Кураченко, старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины: «Мать защищает птенца и поэтому любые действия со стороны человека она воспринимает как угрозу, вот и всё.Если один раз вы ей нанесли какой-то урон, то она запомнит это на всю жизнь, она в течение 15 лет будет помнить этого человека».

Раньше серые вороны гнездились в основном за городом (отсюда и отсутствие обращений), но затем перебрались в спальные микрорайоны (ближе к мусорным контейнерам). Это проблема всех больших городов. Эффективно бороться с агрессией птиц не в силах ни коммунальщики, ни санврачи, ни МЧС. Отстреливать ворон, как и разорять их гнезда, запрещено законом.

Михаил Прус, директор коммунального предприятия «Советское» г.Гомеля: «Весь этот процесс по регулированию, по уничтожению гнёзд, их разорению, разрешён только с 15 августа до 15 февраля. После, когда появляется яйцо, появляется птенец, уже данное действие является административно наказуемым».

Остаётся лишь соблюдать элементарные правила: с мая до середины июня не приближаться к деревьям с гнёздами и особенно к птенцам. Как только воронята подрастут и оставят родителей, атаки, надеются в Гомеле, на людей прекратятся.