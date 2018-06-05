Белый дом: Жесткая позиция в отношении РФ – главное достижение Трампа 5.06.2018, 10:25

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

В США подвели итоги первых 500 дней президентства Дональда Трампа.

Белый дом назвал жесткую позицию в отношении России одним из основных достижений внешней политики Дональда Трампа за первые 500 дней пребывания на посту президента США, передает dw.com.

Как заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, к основным внешнеполитическим достижениям за 500 дней пребывания Трампа на должности президента относятся, помимо позиции по России, "укрепление отношений с рядом руководителей государств", "перенос посольства в Израиль" и "жесткая позиция по вопросам торговли".