Белый дом: Жесткая позиция в отношении РФ – главное достижение Трампа
- 5.06.2018, 10:25
В США подвели итоги первых 500 дней президентства Дональда Трампа.
Белый дом назвал жесткую позицию в отношении России одним из основных достижений внешней политики Дональда Трампа за первые 500 дней пребывания на посту президента США, передает dw.com.
Как заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, к основным внешнеполитическим достижениям за 500 дней пребывания Трампа на должности президента относятся, помимо позиции по России, "укрепление отношений с рядом руководителей государств", "перенос посольства в Израиль" и "жесткая позиция по вопросам торговли".