«Патриотическая» комедия 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

5.06.2018, 10:35

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Наталья Поклонская

В российском сообществе разразился невообразимый скандал.

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, известная своей неудержимой любовью к последнему русскому императору Николаю II , вдрызг разругалась с его предполагаемыми наследниками.

Поводом послужил очередной визит в Крым "великой княгини Марии Владимировны", именующей себя "главой Российского императорского дома". Что это за дом такой, и с какого бодуна эта дама провозгласила себя его главой, вопрос спорный. Российской империи уже нет больше 100 лет. Да и остальные наследники Николая II ее не признают, считая самозванкой, а она, в свою очередь, на том же основании презирает их.

Но это все ерунда, поскольку главное достоинство Марии Владимировны в том, что она настоящая патриотка и поклонница Путина. 2 июня она с сыном опробовала недавно открытый Крымский мост. "Было принято принципиальное решение ехать только на отечественном автомобиле. Великий князь (сын "княгини") сел за руль автомобиля российского производства Lada Largus и провез великую княгиню Марию Владимировну по Крымскому мосту", - сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич" (РИА Новости).

Но ревнительница интересов Николая II Наталья Поклонская поступок подобных "самопровозглашенных государынь и цесаревичей" не оценила, припомнив, что дед "княгини" в свое время "присягнул революции". И даже сравнила их с "сыновьями лейтенанта Шмидта", обозвав, по сути, жуликами.

Мария Владимировна в долгу не осталась. Ее представитель в ответ сообщил, что "остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской".

Как после всего этого жить настоящим патриотам? Кому верить? Кто же на самом деле самозванец и сумасшедший? Неужели кто-то из этих верных "сынов и дочерей Великой России" и почитателей Путина может оказаться столь низким, подлым человеком?

Одна надежа теперь на самого Путина. Надо будет задать ему вопрос на "прямой линии". Пусть разъяснит, что думать об этих людях. Идиоты они или жулики? А то, не ровен час, можно вообще разочароваться и в монархии, и в Путине.

Телеграм-канал «СерпомПо», kasparov.ru