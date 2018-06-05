Администрация ресторана «Поедем поедим»: Мы обязательно откроемся 4 5.06.2018, 10:41

Фото: «Радыё Свабода»

Ресторан возле урочища Куропаты должен был открыться 1 июня.

По крайней мере, такую дату называли его сотрудники в разговоре с корреспондентом «Свабоды» еще неделю назад. Однако ни в первый день лета, ни в первые летние выходные, учреждение «Поедем поедим» так и не открылось. За высоким забором, который окружает комплекс, заметна активность. Время от времени за ворота въезжали автомобили с продуктами. Но на самих воротах уже который день висит лист бумаги с большими черными буквами «Закрыто».

«Обо всем узнаете из СМИ»

«О чем вы хотите поговорить? - неодобрительно отвечает по телефону женщина, которая представилась сотрудницей компании "Амизбел". - О том, почему мы еще не работаем? Мы не работаем, так как не успели все подготовить к открытию. А вовсе не потому, что вы там под нашей воротами стоите. Обязательно откроемся».

Общество с ограниченной ответственностью «Амизбел», на которое оформлен ресторан «Поедем поедим», журналисты нашли на сайте с предложениями работы.

Из оповещения следует, что рестораторы нанимают на работу в комплекс официантов (зарплата от 450 рублей), поваров (850) и барменов (650). Последнее обновление вакансий - 4 июня.

Информации об ООО «Амизбел» в открытых источниках немного. В Министерстве налогов и сборов зарегистрированно год назад - 17 мая 2017 г. При Минском райисполкоме (юридический адрес оформлен при Боровлянским сельском совете) на день раньше. Учредительный фонд - 267 637 рублей.

«Я не буду с вами сейчас ни о чем говорить, - решительно заявляет другая сотрудница"Амизбел", которая представилась директором компании. - Обо всем узнаете из СМИ. До свидания».

«Прокуратура постановила снести»

«К 2012 году эта территория (на которой сейчас находится ресторан "Поедем поедим". - прим.) находилась в 150-метровой охранной зоне, - объясняет свою позицию Павел Северинец. - Там не должно строиться просто ничего, ноль. В 2012 году прокуратура города Минска вынесла постановление, согласно которому четыре павильона тогдашнего "Бульбаш-Холлa" должны были быть снесены.

Но в ноябре 2013 года Министерство культуры за подписью Ирины Дриго выводит эту территорию из защитной зоны, а защитную зону определяет шириной 50 метров.

Та же самая ситуация повторилась в прошлом году с бизнес-центром (имеется в виду защита Куропат весной 2017 г. - прим.). Но прокуратура постановила снести эти здания, поэтому осталось только два выхода: снести их, либо использовать в качестве музея сталинских репрессий. Для меня лично приемлемо как первое, так и второе».

«Инвестор был готов передать общественности 1 или даже 2 здания»

Игорь Чернявский ушел с должности начальника управления охраны историко-культурного наследия и реставрации Министерства культуры в конце 2016 года. До увольнения активно участвовал в ситуации вокруг строительства рядом с Куропатами «Бульбаш-Холлу». Уже бывший чиновник считает, что пять лет назад история этого комплекса могла бы сложиться совсем иначе.

«Пять лет назад инвестор был готов передать общественности одно или даже два здания, - вспоминает Чернявский. - Но никто на себя это не взял. Никто не захотел получить эти домики».

Также, по словам Чернявского, именно строительство «Бульбаш-Холла» стало поводом для введения вокруг Куропат полноценной защитной зоны. Ранее ее попросту там не существовало.

«В 2004 году было принято постановление Министерства культуры, где говорилось не о проекте зон охраны, а о схеме зон охраны, - рассказывает Чернявский. - У этого тоже своя история есть. Проект не согласовывался Мингорисполкомом и пришлось, не назову это лукавством, но пришлось пойти на то, чтобы хоть какой-то документ создать. Так и появилась схема. И там в первом пункте говорилось, что она действует до разработки проекта детального плана».

Такая ситуация, по словам Чернявского, сохранялась до 2014 года, пока не начались горячие споры вокруг строительства «Бульбаш-Холлу».

«Вот тогда и был подготовлен детальный план, - говорит Чернявский. - Правда, не полностью для всего комплекса, а только для того спорного участка. Был определен регламент, функционального назначения территории ... Позже создали полноценный проект. Были проанализированы архивные фотоматериалы, карты. Определили, что на самом деле в конце 1930-х лесной массив был не таким, каким мы его имеем сейчас. Он был значительно меньше, это хорошо видно на аэрофотоснимках, которые также анализировались. И в конце концов все события эти стали причиной, чтобы был подготовлен полноценный проект зон охраны с анализом всех обстоятельств ... Итак, полноценный проект зон охраны вокруг Куропат был принят только в 2014 году ».

Соответственно, говорить об уменьшении защитной зоны вокруг Куропат в связи со строительством печально известного «Бульбаш-Холлу» в 2012-2015 годах не совсем правильно, говорит Чернявский. По его словам, не совсем соответствует действительности и решение прокуратуры снести построенный ресторанный комплекс, на которое сейчас часто ссылаются противники открытия ресторана «Поедем поедим».

«Было представление прокуратуры о сносе зданий, есть у них такой документ, - рассказывает Чернявский. - Точно его текст я не припомню уже. Но точно помню, что после него была проведена совещание, где присутствовали представители облисполкома, Министерства культуры, райисполкома и Генеральной прокуратуры. И там шла речь не столько о сносе зданий, сколько о реализации постановления Министерства культуры от 2004 года о разработке детального плана. И прокуратура тогда это поддержала ».

Могут власти изменить защитную зону, предусмотренную последним на данный момент планам 2014 году? Игорь Чернявский признает, что это тоже возможно. «Это возможно, но должны быть основания. Не просто так - захотели и изменили», - говорит Чернявский.