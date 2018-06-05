Муждабаев заявил, что его взяла под охрану Нацполиция Украины 5.06.2018, 10:45

Айдер Муждабаев

Фото: RFE/RL

Крымскотатарский журналист предупредил своих недругов.

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил в Facebook, что с 4 июня его охраняют сотрудники Национальной полиции Украины, пишет "Гордон".

"Вниманию киллеров, рассматривающих коммерческие предложения поубивать украинских журналистов за российские деньги. Теперь это и для вас может быть не бесплатно. С сегодняшнего дня меня постоянно охраняет Национальная полиция Украины, а там ребята с опытом, которые и заметят, и не промажут. Со средствами личной защиты тоже нормально. Короче, если что – добро пожаловать в ад", – написал Муждабаев.