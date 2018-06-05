Экономист: На поддержку безработных в Беларуси требуется $250 миллионов в год 5.06.2018, 10:55

Но власти предпочитают издавать «тунеядские» декреты.

Выделять средства из бюджета на повышений пособий по безработице сегодня «неправильный подход», считает министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Она предлагает вернуться к этому вопросу после 2020 года.

Сложная ситуация в экономике, выросшая безработица и старение населения не позволяют откладывать совершенствование социальной защиты безработных — таково мнение директора Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александра Чубрика, пишет «Завтра твоей страны».

В бюджете нет денег на повышение пособия по безработице

Если исходить из естественного для Беларуси уровня безработицы – это 5-6% − и величины прожиточного минимума, то общий объем ресурсов, который может пойти на повышение пособия по безработице составит 0,4-0,5% от ВВП.

На первый взгляд, найти такие деньги государству негде.

− Это не такая маленькая сумма – порядка 250 миллионов долларов в год. Сложно найти такие средства в бюджете. Хоть он в последние несколько лет и выполняется с профицитом, но весь профицит направляется на погашение госдолга, − отмечает Александр Чубрик.

Ситуация усугубляется дефицитом Фонда соцзащиты населения – с 2013 года он получает субвенции из республиканского бюджета. С учетом демографических особенностей и экономической ситуации улучшения не предвидится.

Новое пособие поможет сократить уровень бедности

В 2015 году Беларусь взяла на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития. Одна из них — создание системы социального обеспечения, которая бы адекватно отвечала на существующие социальные риски. Решившись на улучшение условий поддержки безработных, власти помогли бы снизить уровень бедности и поддержать качество человеческого капитала.

− Безработные и их семьи – одна из самых уязвимых групп населения. Отсутствие работы у взрослых влечет за собой попадание детей за черту бедности. Это хорошо видно в депрессивных районах. Чтобы прийти к достижению Целей устойчивого развития, важно обеспечить социальную защиту безработных, − говорит глава Исследовательского центра ИПМ.

На поиск работы еще недавно у белорусов в среднем уходило около шести месяцев, сейчас – девять. Даже если часть этого периода безработный будет получать поддержку, это позволит его семье не попасть за черту бедности.

− Гарантия более высокого пособия по безработице позволит людям не бояться потери работы до такой степени, как сейчас. Если сегодня люди, из страха остаться ни с чем, берутся за самую неквалифицированную работу, то потом, возможно, они смогут инвестировать в новые, более востребованные, навыки, − убежден Александр Чубрик.

О страховании от безработицы, по мнению экономиста, пока думать преждевременно, потому что налоговая нагрузка на фонд заработной платы и так велика.

Учитывая, что на поиск финансирования и разработку системы, уйдет 1-2 года, властям уже сейчас стоит думать о том, из каких ресурсов финансировать повышение пособия по безработице и как менять систему социальной защиты самых уязвимых слоев населения.

Как минимум, пособие по безработице можно было бы поднять до уровня бюджета прожиточного минимума – чуть больше 200 рублей.

− Мы не говорим про то, что сразу выйдем на то пособие, которое позволит сгладить потребление, но стоит поддерживать людей в период поиска ими работы, чтобы не усугублять ситуацию с бедностью, − считает эксперт.

МВФ или Всемирный банк помогут только, если дело дойдет до реальных реформ

По данным Международного валютного фонда, на поддержку госпредприятий каждый год уходит до 2,2% ВВП. Если бы власти приняли волевое решение по реструктуризации убыточных и почти обанкроченных госкомпаний, которые они продолжают дотировать, это, с одной стороны, увеличило бы число безработных, с другой — снизило бы нагрузку на бюджет.

− Высвобожденные средства можно было бы направить на поддержку людей, которые временно окажутся в рискованном положении. Либо попытаться стимулировать другие меры – повышать качество переобучения, помогать через налоговые льготы предприятиям, нанимающим дополнительных работников, поддерживать сектор малого бизнеса и индивидуального предпринимательства путем предоставления льгот на открытие бизнеса или налоговых каникул, − считает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Если бы власти решились на реформирование системы социальной защиты, можно было бы попытаться получить финансирование международных финансовых организаций. Тем более, что вопрос стоит в контексте устойчивого развития и создания адекватной системы социальной защиты для снижения количества людей из наиболее уязвимых групп населения, считает Александр Чубрик.

Минтруда и соцзащиты рассматривает вопрос по внедрению страхования от безработицы. И это также может быть расценено международными кредиторами как серьезный шаг, подтверждающий, что страна готова прислушиваться к рекомендациям и проводить определенные реформы, дополняет Мария Акулова.