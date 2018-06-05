NYT: Манафорт пытался заставить свидетелей лгать в суде по его делу 1 5.06.2018, 11:05

1,299

Пол Манафорт

Фото: AP

Прокуроры просят суд снова арестовать экс-главу избирательного штаба Трампа.

В офисе специального прокурора США Роберта Мюллера обвинили бывшего главу избирательного штаба американского президента Дональда Трампa Пола Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей, сообщает 4 июня The New York Times со ссылкой на судебные документы, пишет "Гордон".

По данным издания, Манафорт призывал свидетелей солгать во время судебного разбирательства.

Отмечается, что Манафорт и один из его помощников неоднократно пытались установить контакт с двумя свидетелями по телефону и с помощью мессенджера.

Свидетели, на которых пытался влиять Манафорт, утверждают, что политтехнолог тайно нанял группу бывших европейских чиновников для лоббирования вопросов, связанных с Украиной. Манафорт якобы выплатил им €2 млн в 2012-м и 2013 годах.

Прокуроры просят суд снова арестовать экс-главу избирательного штаба Трампа, которого отпустили под залог в $10 млн. Согласно документам, при попытке оказать давление на свидетелей Манафорт нарушил условия освобождения из-под стражи.

30 октября 2017 года Манафорта и его бывшего помощника Рика Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Изначально им выдвинули обвинения по 12 пунктам, но 23 февраля 2018 года перечень расширили до 32 пунктов. По версии следствия, политтехнологи получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине. С 2006-го по 2015 год они провели через офшоры более $75 млн. Манафорт якобы присвоил более $30 млн и скрыл это от властей США. Гейтс, по версии следствия, отмыл более $3 млн.