закрыть
5 июня 2018, вторник, 15:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Танцы с кошельком

4
  • Светлана Метелкина, «Салідарнасць»
  • 5.06.2018, 11:18
  • 2,666
Фото: «Наша Ніва»

Яркий пример того, что нашей страной управляют крутые экономисты.

Причем, «крутые» без каких-либо кавычек и ерничанья.

Согласитесь, ведь надо обладать огромным экономическим чутьем и смекалкой, чтобы взять кредит подешевле, а отдавать его так, чтобы кредитор практически еще и был тебе должен.

И ведь что примечательно: у нас таких людей в системе управления — пруд пруди. Единственная проблема, что свои крутые экономические навыки они используют чаще применительно к себе, например, когда пытаются построить коттедж для своей семьи. Как это было с вице-премьером Михаилом Русым. Вот вам пример мудрого и расчетливого экономиста!

Ответственный за одну из самых бедных отраслей нашей экономики — сельское хозяйство, — Русый, оказывается, может проводить целые мастер-классы по «танцу с кошельком». Например, рассказывать, как взять огромный кредит перед самой девальвацией и потом выплачивать его много лет обесценившимися рублями.

Чтобы провернуть такое, нужно очень хорошо разбираться в рыночной экономике, знать все тонкости и нюансы ситуации, понимать, когда и насколько рухнет рубль и вообще быть настоящим асом своего дела.

Что-то подсказывает, что таких чиновников, сумевших грамотно распорядиться своими деньгами, в нашей стране не один и не два. Проблема только в том, что делать они это умеют, как правило, тогда, когда речь заходит об их собственных деньгах.

А вот с нашими пока у них получается не очень.

Светлана Метелкина, «Салідарнасць»


популярное за неделю

Мнение

Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский