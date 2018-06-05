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Калинковичского видеоблогера обвиняют в «неуплате налогов»

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  • 5.06.2018, 11:25
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Виталий Манько
Фото: «Белсат»

Виталия Манько задержали на три дня.

Видеоблогера Виталия Манько из Калинковичей задержали на трое суток 4 июня. Его обвиняют в неуплате налогов в крупном размере, передает «Радио Свобода».

Блогера и предпринимателя задержали прямо на улице. В его доме был проведен обыск, изъяты на проверку компьютер, мобильник, финансовые документы.

Сообщается, что задержали и сестру Виталия. По версии правоохранителей, они вместе будто бы были участниками финансовой пирамиды. По крайней мере, такая информация через адвоката сестры Виталия дошла до жены Валентины.

Виталий Манько с женой Валентиной растят шестерых несовершеннолетних детей. Младшему сыну исполнилось только 2 месяца. На Гомельщине Манько приобрел известность, когда стал публиковать острые видео на YouTube о деятельности местных властей, милиции и ГАИ.


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