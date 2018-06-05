Власти хотят ввести налог на праздношатание? 37 5.06.2018, 11:39

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В Беларуси могут появиться сотни тысяч камер наблюдения.

На правовом портале Pravo.by опубликовано совместное постановление МВД, КГК, Службы безопасности Лукашенко, ОАЦ, МЧС, КГБ, Таможенного и Пограничного комитетов, в котором говорится об организации закупки «республиканской системы мониторинга общественной безопасности», пишет «БелГазета».

Указ о создании такой системы гарант отечественной стабильности подписал еще в мае прошлого года. На ее создание, по оценкам министра внутренних дел Игоря Шуневича, потребуется 2-3 года. Реализацией проекта будет заниматься технический оператор, которого выберут по конкурсу.

Система мониторинга предполагает возможность подключения не менее 500 тыс. камер по всей стране. Она должна обнаруживать, распознавать и определять лица в «живом» видеопотоке, искать похожих людей как по фотографии из базы данных, так и по фотографии, полученной с камеры видеонаблюдения, а также одновременно отображать на мониторе видео в реальном времени и несколько десятков последних кадров с обнаруженными лицами для удобства слежения.

Кроме того, система будет вести мониторинг транспортного потока и фиксировать факты нарушения правил дорожного движения, распознавать номера автомобилей не только белорусов, но и иностранцев. Система также должна устанавливать факты проникновения в запретные зоны, обнаруживать задымления и открытые источники огня, определять оставленные предметы и оставивших их лиц, выявлять определенных людей в местах массового скопления.

Все это, в общем, обычные вещи, которые, может, и не вызвали бы ни у кого интереса. Но один момент в совместном постановлении изумил ознакомившихся с ним белорусов, а некоторых даже заставил немного позубоскалить.

В постановлении сказано, что помимо прочего детекторы системы мониторинга должны будут выявлять праздношатающихся граждан. Тут же дается и определение праздношатания: «Нахождение человека внутри контролируемой зоны в течение заданного времени».

Чем властям насолили тунеядцы, еще можно понять: казна тощает, пополнять ее надо, а эти гады не хотят работать на родине за гроши, норовя слинять куда подальше за длинным рублем или долларом.

Но вот на какую мозоль властям наступили «праздношатающиеся» граждане, понять пока сложно. Возможно, в дальнейшем власть намерена подарить белорусам новый налог - на праздношатание - и вот тогда-то камеры-детекторы, способные выявить любого гражданина, шатающегося не в целях пополнения казны, а вольно и праздно, будут весьма кстати.