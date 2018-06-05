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Первая попытка «империи Путина» провалилась

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  • Aлина Витухновская
  • 5.06.2018, 11:46
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Кремль переходит к варианту «газовый мост».

Мечты о возрождении империи на базе постсоветского пространства будоражили евразийских идеологов практически с момента распада СССР в 1991 году. Перекошенная кривыми зеркалами кремлевских коридоров идеология Третьего Рейха, кратко озаглавленная как "Дранг нах Остен" сменилась на строго противоположную — "Дранг нах Вестен". Как будто бы огромные геополитические качели пошли в обратном направлении, к обоюдной выгоде некогда смертельных противников, а ныне — верных "заклятых друзей".

Первую попытку воссоздания красной империи на основе панславизма (т.н. "русского мира") уже можно назвать провалившейся. Путинская экспансия в Украину не имеет сегодня ни политических, ни экономических перспектив. Кстати, об экономике как базисе — этот простой и надёжный марксистский постулат вновь был поставлен во главу угла засидевшимися в линялых креслах временными российскими управляющими.

В этой связи, возобновление российско-немецкой газовой дружбы (проект магистрального газопровода из России в Германию — "Северный поток - 2") можно считать попыткой построить реальный экономический мост между евразийским и западным миром, более не разделяемыми идеологическим препятствиями, поскольку все идеологии в постинформационале фактически умерли.

Однако, для "плебса" уже прорабатывается идеологическая основа очередной газоносной "сверхдержавы", активно тянущей свои щупальца в обход полей ранее проигранных сражений.

Aлина Витухновская, facebook.com


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