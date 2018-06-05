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В Минске побит температурный рекорд 1913 года

  • 5.06.2018, 11:49

Температура воздуха в Беларуси – на 4-7 градусов выше климатической нормы.

4 июня в Минске побит температурный рекорд 105-летней давности. Об этом агентству БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Столбик термометра в Минске 4 июня поднялся до 29 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1913 году — тогда в столице было 28 градусов выше нуля.

В общем в Беларуси температура воздуха была от +27 на севере до +30 на юге. Это на 4-7 градусов выше климатической нормы.

Кстати, сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. В некоторых районах, преимущественно по северо-востоку, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха прогнозируется +14... +19 градусов, по югу — до 20-22 градусов выше нуля.


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