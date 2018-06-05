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Грузинский гнев

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  • Георгий Кухалейшвили
  • 5.06.2018, 11:58
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Протесты в Грузии необычны.

В Грузии проходит самая масштабная акция протеста со времен митинга оппозиционной партии "Единое национальное движение" в октябре 2016 г. и выступлений противников экс-президента Михаила Саакашвили в 2007-2011 гг. Тысячи грузин, в основном молодежь, требуют справедливости в судах, отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Протесты в Грузии необычны.

Во главе протестующих встали не оппозиционные политики и бизнесмены, как это было во время революций в Армении или Украине. Олицетворением народного гнева в Грузии стал убитый горем обычный житель Тбилиси Заза Саралидзе, который похоронил 16-летнего сына Давида, зарезанного негодяями во время уличной драки в декабре прошлого года. Прошло уже полгода с момента трагедии, но отец так и не смог добиться от местных правоохранительных органов прозрачного и беспристрастного расследования и наказания убийцы его сына.

Однако, грузины выходят протестовать не только, чтобы выразить солидарность отцу убитого Давида Саралидзе, но и потому, что их не устраивает политический курс партии "Грузинская мечта". Видимо, не обошлось без интересов грузинской оппозиции и США.

"Грузинская мечта" не оправдала надежд

Антиправительственные протесты в Грузии свидетельствуют о том, что значительная часть грузинского общества устала от непрофессионализма партии "Грузинская мечта". Одним из достижений, которое стало визитной карточкой грузинских реформ в годы правления Саакашвили, являлись преобразования в правоохранительной сфере, борьба с коррупцией и преступностью.

Недобросовестное отношение правоохранительных органов к расследованию убийства Давида Саралидзе вызывает ассоциации с неэффективной работой грузинских властей во времена президентства Эдуарда Шеварднадзе. В 90-х и нач. 2000-х гг. Грузия находилась в состоянии разрухи. Без взятки чиновникам невозможно было решить ни один вопрос в сфере бизнеса или коммунального хозяйства. В полиции и судах царила коррупция. Грузинская мафия оказывала значительное влияние на различные сферы общества. Протест Саралидзе нашел отклик в грузинском обществе, поскольку безнаказанность порождает безнаказанность, а произвол властей может коснуться любого гражданина.

После прихода к власти партии "Грузинская мечта" начала расти преступность и снизилось качество работы правоохранительных органов. В прошлом году в Грузии было совершено 37,9 тыс. преступлений, что на 5,41% больше, чем в 2016 г. Количество убийств при отягчающих обстоятельствах увеличилось на 23% (32 убийства).

Участились ограбления банков налетчиками в масках. В прошлом году в Грузии было 665 случаев доведения людей до самоубийства. За последние два года несовершеннолетние грузины совершили порядка 1,2 тыс. преступлений, но понесли наказание только в 377 случаях. Для сравнения, в 2011 г., при прежней власти, количество преступлений составило 32,2 тыс.

На акции протеста вышли грузины, которые пострадали от действий властей. На митинге в Тбилиси присутствовал житель Панкисского ущелья Малхаз Мачаликашвили, чей 19-летний сын Тамерлан погиб во время антитеррористической операции грузинского спецназа в прошлом году. Когда спецназовцы осматривали их дом, один из них прострелил парню голову, когда тот проснулся и резко подскочил с кровати при виде вооруженных людей. Позднее власти стали утверждать, что в руках у Тамерлана Мачаликашвили якобы была граната. Грузинские правоохранители злоупотребляли силой во время антинаркотических рейдов в грузинских ночных клубах в мае этого года.

На улицы грузинских городов вышли недовольные внутренней политикой "мечтателей". Несмотря на то, что грузинские власти докладывают об экономическом росте и низком уровне безработицы (13,9%), более половины работающего населения Грузии считаются самозанятыми.

Это люди, которые работают безвозмездно в семейных предприятиях. Самый высокий показатель безработицы среди молодежи (26%). Сами жители Тбилиси жалуются на то, что денег в стране мало, а внутренний рынок слишком узкий и конкурентный для ведения бизнеса. Не обрадовало грузин введение правительством новых налогов на импорт автомобилей, бензина, машинного масла и сигарет для пополнения государственной казны на 548 млн лари. В январе 2017 г. налог на импорт автомобилей старше 14 лет увеличили с 0,8 до 2,4 лари куб./см. Нужно платить в 3 раза больше за ввоз праворульных автомобилей. Гибридные автомобили теперь облагаются 60% пошлиной от их стоимости.

Введение низких пошлин на импорт машин было одним из наиболее популярных среди грузин преобразований Саакашвили. Грузины за бесценок покупали в США подержанные машины, завозили их в Грузию, ремонтировали и с наценкой перепродавали на внутреннем рынке или клиентам из ближнего зарубежья. Особенно любили покупать машины в Грузии жители Казахстана. Из-за новых налогов простым грузинам стало сложнее заниматься бизнесом.

"Мечтатели" так и не смогли договориться с Россией о возвращении сепаратистских образований Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии. Одной из целей программы партии "Грузинская мечта" была нормализация отношений с Россией. Однако кроме частичного восстановления торгово-экономических отношений больше ничего добиться не удалось. В июле 2017 г. российские военные и югоосетинские сепаратисты захватили часть грузинской территории, по которой проходит участок нефтепровода Баку-Супса. На днях режим президента Сирии Башара Асада (союзника России на Ближнем Востоке) признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Вряд ли это решение обошлось без влияния Кремля. Партия "Грузинская мечта", которую основал грузинско-российский олигарх Бидзина Иванишвили, закрывает глаза на нарушение территориальной целостности Грузии, действуя в угоду Кремля.

Реванш "мишистов" в интересах США

Саралидзе призвал оппозиционные партии присоединиться к акции протеста. Он попросил поддержать простых людей и помочь разрушить существующую систему. Вместе с руководителем неправительственной организации "Центр реформирования правоохранительных органов" Звиадом Куправа они провели консультации с лидером партии "Новая Грузия" Георгием Вашадзе, членом партии "Единое национальное движение" ("мишисты") Никой Мелия, лидером движения "Государство для народа" Николозом Мачутадзе, лидером "Национал-демократической партии" Бачуки Кардава и решили добиваться проведения досрочных парламентских выборов. С самого начала акций протеста Зазу Саралидзе поддержала партия "Единое национальное движение", а ее член Ани Цитлидзе организовала митинг в Зугдиди.

Конфликт Саралидзе с режимом "мечтателей" является удобным поводом для консолидации грузинской оппозиции во главе с "мишистами". Главным козырем оппозиции является положительный опыт реформ в Грузии, способность навести порядок в правоохранительной сфере.

Как бы не относились к Саакашвили в Грузии, многие признают, что при "мишистах" сотрудник прокуратуры Мирза Субелиани, сын которого участвовал в драке и из-за которого дело якобы спускают на тормозах, и убийца Давида Саралидзе наверняка уже давно бы сидели в тюрьме. Тогда доля оправдательных приговоров не превышала 0,1–0,2% в год. За решеткой оказались 450 проворовавшихся чиновников из окружения Шеварднадзе, арестованы 214 воров в законе, уволены 40 тыс. работников правоохранительной системы, которые занимались коррупцией. С 2006 по 2010 гг. количество особо тяжких преступлений снизилось на 37%, вооруженных ограблений – на 78%. За годы правления Саакашвили уровень доверия грузин по отношению к правоохранительным органам вырос с 5% до 87%. В стране был введен новый уголовный кодекс.

Квирикашвили и партия "Грузинская мечта" не намерены сдаваться. Премьер публично отказался уйти в отставку. В Тбилиси был организован митинг сторонников власти, которые называют сторонников акций протеста маргиналами или сторонниками "мишистов". Хотя митингуют как сторонники, так и противники Саакашвили.

США выгоден политический реванш партии "Единое национальное движение". Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники поддерживают тесные отношения с представителями "Республиканской партии" со времен Джорджа Буша-младшего. В своей внешней политике Саакашвили ориентировался на США и проводил политику евроатлантической интеграции, отдалился от России.

Грузия может быть интересна США как запасной аэродром в буквальном смысле. США могли бы перевести в страну часть оборудования с авиабазы Инджирлик в Турции. С 2016 г. турки проводят пикеты с требованием закрыть базу. Возможность закрыть американские военные объекты допускает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ввиду непростых отношений с США.

На территории Грузии существуют военные аэродромы в населенных пунктах Марнеули, Сенаки, Телави и Алексеевка, которые могут использоваться военно-воздушными силами США. В грузинские черноморские посты могут заходить американские военные корабли. Поэтому американцам выгодно, чтобы у власти в Грузии находились лояльные политические силы. Военное присутствие США в Грузии подорвало бы монополию влияния России на Южном Кавказе и стало бы еще одним фактором давления на Кремль.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua


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