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Проект для «шубки»: сколько заплатит население

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  • 5.06.2018, 13:38
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Разработан проект указа, которым предусмотрены источники финансирования тепловой модернизации жилищного фонда.

Об этом во время встречи с главой представительства Всемирного банка (ВБ) в Беларуси Александром Кремером сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, пишет Экономическая газета.

Впервые информацию о подготовке проекта такого документа озвучили вице-премьер А. Калинин и заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило на совместном заседании обеих «палат» национального собрания в конце октября 2017 г.

«Депутат» «палаты представителей» Дмитрий Шевцов на встрече сообщил, что поступает много жалоб на то, что при проведении капремонтов тепловая модернизация жилья не проводится, а сделать ее за свой счет большинству не по карману. В итоге государство продолжает отапливать эти неутепленные дома, а поскольку население оплачивает 16% затрат на услуги теплоснабжения, то бюджет несет прямые потери.

Напомним, что тепловая модернизация была исключена из перечня работ по капитальному ремонту в 2015 году. Отвечая на вопрос, А. Калинин сообщил, что ее снова включат в капитальный ремонт уже в 2018 г., причем она будет финансироваться не только за счет бюджета, но и собственниками жилья. С этой целью готовится проект нормативного акта. Г. Трубило также подтвердил, что будет соблюдаться баланс – примерно 85% необходимых средств выделит государство. Стопроцентное финансирование тепловой модернизации за счет госсредств (затраты на нее в рамках капремонта составляют где-то 30–50%) возможно лишь в том случае, если резко сократить объемы капремонта.

На прошлой неделе во время встречи с главой представительства ВБ в Беларуси А. Калинин отметил, что наша страна заинтересована в повышении энергоэффективности жилых и общественных зданий. В настоящее время важно организовать информационно-разъяснительную работу с населением по этому вопросу, в т.ч. через СМИ.

А. Кремер подтвердил необходимость проведения энергоэффективных мероприятий в жилищном секторе Беларуси и готовность банка к их софинансированию с привлечением и других международных финансовых организаций.

Вице-премьер поручил заинтересованным госорганам во взаимодействии с ВБ проработать возможность привлечения средств Глобального экологического фонда на проведение в стране широкой информационной кампании. В каждом регионе важно реализовать демонстрационные проекты по комплексной модернизации одного–двух многоквартирных жилищ с проведением их капремонта и снижением удельного теплопотребления этих домов не менее чем наполовину.

Финансировать такие проекты будут за счет местных бюджетов с привлечением средств ВБ и «с применением схемы частичного возмещения собственниками жилых и нежилых помещений затрат на проведение энергоэффективных мероприятий». Пока не известно, какую часть расходов будет оплачивать население, а какую – государство, и смогут ли жильцы выбирать варианты утепления своего дома. Некоторые специалисты считают, что наружной «шубки» из утеплителя толщиной в 5 см в наших погодных условиях недостаточно для того, чтобы сделать здание действительно теплым.

К энергоэффективным мероприятиям относят утепление наружных стен, перекрытий, установку индивидуальных приборов учета тепла и средств регулировки расхода тепловой энергии на нужды отопления.


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