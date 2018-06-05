Прикуп в Cочи 1 Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

5.06.2018, 12:04

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Валерий Карбалевич

Поговорка, родившаяся в среде игроков в преферанс, еще в большей мере относится к высокой политике.

Саммит ЕАЭС в Сочи 14 мая оказался, как обычно, чисто формальным, с пустой повесткой дня. Правителя стран-участниц этого союза просто соблюли необходимый ритуал.

Интересным фрагментом саммита стала лишь критика Лукашенко функционирования ЕАЭС. Большую тревогу официального Минска вызывает затягивание Россией обещанного с 2025 года перехода в торговле энергоносителями на внутренние российские цены. Это был главный пряник, с помощью которого Москва втянула Минск в Таможенный союз и ЕАЭС. Но теперь, судя по всему, Москва включила тормоза.

В Сочи Лукашенко с плохо скрываемым раздражением констатировал: «К сожалению, опять не готовы для обсуждения на высшем уровне программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Надеемся, что хотя бы к концу текущего года мы поставим подписи под этими основополагающими документами. И не надо тут подозревать Беларусь, что это только в интересах Беларуси. Мы договорились, что мы решим этот вопрос, значит, его надо решать».

Саммит в Сочи больше был интересен двусторонними встречами его участников.

Очень любопытными стали короткие переговоры Лукашенко с лидером армянской революции, а ныне премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Правитель Беларуси очень болезненно воспринял смену власти в этой стране революционным путем. Он не поздравил Никола Пашиняна с избранием на высший пост в государстве, хотя его неудачливому предшественнику Сержу Саргсяну, свергнутому в ходе народных протестов, он направил теплую телеграмму в момент его вступления на ту же должность главы правительства.

Теперь Лукашенко при личной встрече с армянским революционером заявил: «Вообще, вы молодцы. Вы очень достойно и правильно вышли из этой ситуации, вы это сами уже почувствовали. Мы рады за вас». Фраза очень двусмысленная, она звучит как приветствие революционной смены власти. Такие неуклюжие реверансы со стороны Лукашенко случаются в моменты, когда он пытается как-то сгладить неприятную ситуацию. Получается часто очень забавно.

Еще более знаменательными были короткие переговоры на полях саммита ЕАЭС Лукашенко и Владимира Путина. Они произошли после многомесячного перерыва. За это время накопилось много спорных вопросов, которые следовало бы обсудить.

Поговорка «Знал бы прикуп — жил бы в Сочи», родившаяся в среде игроков в преферанс, еще в большей мере относится к высокой политике.

По моему мнению, в данный момент в белорусско-российских отношениях на первое место выходит формальный, символический вопрос. В международной политике существует традиция: первый зарубежный визит новый глава государства или правительства осуществляет в ту страну, которая является наиболее важным партнером. Это демонстрация внешнеполитического приоритета. Кстати, за этим внимательно следят эксперты, СМИ, из этого делают важные выводы.

Так вот, с конца 1990-х годов, с момента создания «союзного государства», сложилась традиция, что не только правитель Беларуси, но и премьер первый визит после вступления в должность осуществляли в Россию. Со своей стороны, Владимир Путин и руководители правительства РФ первоначально посещали Минск.

Например, в 2012 году сразу после инаугурации Владимир Путин свой первый зарубежный визит совершил в Беларусь. Причем российский руководитель особо не скрывал, что это был символический, ритуальный жест. Поэтому визит был коротким. Беседа правителей в белорусской столице продолжалась около часа, еще столько же времени было отведено на переговоры сторон в расширенном составе. Но Лукашенко не скрывал своего счастья, он просто сиял, чувствуя себя победителем. Правитель Беларуси тогда встречал своего российского коллегу в аэропорту и проводил в обратный путь до самого трапа самолета, что бывает крайне редко, только в исключительных случаях. И несколько раз благодарил: «Я вам очень благодарен за этот визит. Этот визит важнее многих экономических договоренностей Беларуси и России».

Очевидно, что в настоящее время Лукашенко очень хотел бы, чтобы снова первый зарубежный визит Владимира Путина после его инаугурации произошел именно в Минск. Выскажу предположение, что именно этот вопрос был главным во время встречи двух правителей в Сочи.

И такой визит анонсирован. Лукашенко 9 мая во время праздничных торжеств с гордостью рассказал, что очередное заседание высшего госсовета «союзного государства» Беларуси и России запланировано провести в Минске. Это произойдет в третьей декаде июня.

Дело в том, что согласно уставу «союзного государства», годовой бюджет этой организации должен утвердить высший госсовет. Он, по нормальной логике, должен проходить или в конце предыдущего года, или в начале нового года. Ведь, казалось бы, как же организация может работать без бюджета? Однако в реале бюджет «союзного государства» на 2018 г. будет утвержден только в конце июня, то есть в середине года. И этот факт очень много говорит об истинном отношении России к такой странной структуре, как «союзное государство».

Как бы то ни было, но по предварительным договоренностям в третьей декаде июня не только президент, но и все политическое руководство России прилетит в Минск. Ведь членами высшего госсовета «союзного государства» являются правители, премьер-министры, руководители «палат» «парламентов» Беларуси и России.

Однако здесь возникает один вопрос: будет ли это первый зарубежный визит Владимира Путина после инаугурации? До третьей декады июня еще целый месяц. Как-то трудно представить, что у российского лидера за это время не будет зарубежных поездок.

Например, саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в начале июня 2018 года в китайском городе Циндао. Понятно, что Владимир Путин туда поедет. И значит, его приезд в Минск будет не первым зарубежным визитом. С точки зрения внутренней аудитории эта проблема решаемая. Белорусские телеканалы популярно объяснят своим зрителям, что поездки на саммит не считаются визитами, а право «первой брачной ночи» все равно останется за Минском. А вот внешние наблюдатели могут оценить это по-иному.

Однако все это касается формальной, символической стороны белорусско-российских отношений. На наш взгляд, вступление Владимира Путина на новый президентский срок существенно не повлияет на их содержание. Можно лишь констатировать, что сегодня Минск и Москва по-разному видят повестку дня отношений между странами. Беларусь стремится сохранить экономическую помощь со стороны России и при этом все больше дистанцироваться от РФ во внешней политике. Кремль же, наоборот, хочет конвертировать экономическую зависимость Беларуси от России в статус сателлита.

Ближайшее будущее покажет, повезло ли Лукашенко в Сочи с картами, возьмет ли он свой прикуп.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»