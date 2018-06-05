Cтало известно, что подарила принцу Гарри и Меган Маркл Елизавета II 1 5.06.2018, 12:12

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Королева сделала традиционый свадебный подарок.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые вернули часть свадебных подарков на восемь тысяч долларов, приняли презент от бабушки принца, королевы Елизаветы II. Как стало известно, она подарила молодоженам коттедж в Йорке, сообщает Metro. Он находится на территории ее поместья Сандрингем в Норфолке. Интересно, что раньше этот дом называли "Коттеджем холостяка", пишет segodnya.ua.

Фото: Getty

Как отмечается, в 1893 году коттедж получил в подарок от своего отца будущий британский король Георг V, который в то время еще был принцем Джорджем, герцогом Йоркским.

Напомним, сейчас принц Гарри и Меган Маркл, которые планируют купить дом в Австралии, проживают в небольшом доме в Ноттингеме на территории Кенсингтонского дворца. В новом коттедже от ее Величества герцог и герцогиня Сассекские будут отдыхать или, возможно, переедут сюда уже с детьми.