По центру Минска снова будут гулять казаки 10 5.06.2018, 12:37

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В Верхнем городе пройдет День многонациональной России.

В субботу, 9 июня, в Верхнем городе пройдет День многонациональной России, передает агентство «Минск-Новости».

Праздник начнется в полдень с боев славянских воинов у ратуши и закончится в 23:00.

Мастера декоративно-прикладного творчества познакомят минчан с традиционными ремеслами — плетением, росписью пряников, ковкой, гончарным искусством. На площадке «Русь сказочная» покажут, как ткут на дощечках и обрабатывают бересту.

В спортивной зоне пройдут соревнования по перетягиванию канатов, толканию гири, игре в городки и так далее. Также минчане смогут покататься на лошадях, увидеть старинные обряды, познакомиться в «Татарском шатре» с традициями татаро-башкир, а на площадке «Радуга вкусов» — продегустировать блюда различных народов России.

Также будут работать выставка российского автопрома, полевая кухня, летний кинотеатр. На пересечении улицы Герцена и Музыкального переулка развернется площадка «Давайте споем!»

На сцене у концертного зала «Верхний город» выступят коллективы общественных объединений — народный русский хор имени А. Никитиной, дагестанский ансамбль «Легенды Кавказа», чувашский «Хамар-Ял», татаро-башкирский фольклорный коллектив «Лейсян», ансамбли «Русские узоры» (Псков), «Ватага» (Брянск), «Волжанка» (Ярославль), «Ретро-хит» и «Маэстро» (Санкт-Петербург), государственный ансамбль Российского казачества «Казачий курень» (Волгоград).