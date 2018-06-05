В Севастополе сотни человек вышли на митинг против политики оккупантов 12 5.06.2018, 12:47

3,255

Фото: ZN.UA

Участники акции требовали остановить «беспредел властей».

В аннексированном Россией Севастополе в понедельник, 4 июня, состоялся митинг против произвола оккупационных "властей" и "судов", сообщает корреспондент ZN.UA. Несмотря на попытки оккупантов запретить мероприятие, на центральную площадь города вышли около 400 крымчан, в том числе предприниматели, чей бизнес страдает от их давления.

В митинге приняли участие местные предприниматели, сотрудники ряда предприятий, в том числе ООО "Инкерманский завод марочных вин", а также рыночные и магазинные торговцы. Как сообщает корреспондент, магазины и рынки в оккупированном городе закрывают по решению местных "чиновников" или сотрудников МЧС.

Участники митинга держали плакаты "Заксобрание (оккупационный "парламент" города, бывший Севастопольский горсовет – ред.) и правительство Севастополя – в отставку!", "В Украине заработал, в России – отжимают!", "Суды в Севастополе – против людей", "Остановите судебный беспредел!", "Помогите отстоять свою собственность!" и прочими.

Фото: ZN.UA

Фото: ZN.UA

При этом выступающие напомнили о коррупции и чиновничьем произволе, а также выразили недоверие оккупационному "губернатору" и высказались за создание в Севастополе "народного правительства города".

Оккупационные "власти" города предлагали митингующим перенести мероприятие с площади Нахимова в центре Севастополя на его окраину - в Камышовую бухту. Однако организатор митинга – юрист Владимир Новиков – отказался.

Подконтрольные российским "оккупантам" пытались помешать проведению митинга на площади, мотивируя это тем, что мероприятие "не согласован с российским "правительством" города". А также составили на Новикова протокол об административном правонарушении, его ждет разбирательство в "суде".

Отметим, 26 мая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве обсуждалось нарушение Россией прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе.

"В докладе, который был представлен главным докладчиком Уллой Шмидт, указываются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии", - сообщила председатель делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.