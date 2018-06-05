Дело Аркадия Бабченко: что может и чего не может быть? 1 Юрий Бутусов

5.06.2018, 13:00

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Это настоящий экзамен на профпригодность для украинской спецслужбы и прокуратуры.

Для начала что можно понять о самом подозреваемом в организации серии убийств. Бориса Германа в Украине и в России знает немало людей. Это сын "авторитетного" еще в 90-х годах в бизнесовых и криминальных кругах Украины и России и очень богатого человека - Льва Германа.

Борис, в отличии от отца, не был самостоятельной фигурой в бизнесе, он управлял тем делом, которое ему давали папа и его партнеры. По данным "Цензор.Нет", у Бориса Германа двойное гражданство - он также гражданин Израиля. В начале войны Борис Герман действительно начал помогать ряду воинских частей и добровольцам "Правого сектора", и в том числе продавал оружие, в том числе снайперские комплексы, а с рядом наших командиров поддерживает близкие товарищеские отношения уже пятый год в качестве волонтера, и о нем есть очень хорошие отзывы. Я знаю нескольких людей, которые близко общались и даже дружили с Борисом Германом, и у всех них подозрение, что он мог организовать что-либо сам, в том числе серию покушений, вызывает смех.

Борис Герман увлекается оружием, мечтал построить оружейный завод "Шмайссером" в Украине, но каких-то серьезных перспектив проект не имел, каких-то крупных инвестиций сам Герман завести под это не может, дальше слов дело не пошло. Однако Герман реально ведет торговлю оружием, и по этим фактам в отношении него ранее было возбуждено несколько уголовных дел в Генеральной прокуратуре, которая обвиняет его в нелегальном сбыте. В этом плане Борис интересная фигура, которая, конечно, находится в центре внимания любой спецслужбы – торговец оружием, широкий круг контактов. С другой стороны, Герман настолько засвечен перед спецслужбами, что с его стороны было бы рискованно проводить какие-то масштабные операции.

На первый взгляд, возникло впечатление, что произошла ошибка. Наболтал, наговорил что-то для своей значимости, решил показать кому-то что он на что-то влияет, и что-то может – больше, чем это есть на самом деле.

Но об этом можно было говорить, если бы не заявление самого Германа на суде, я здесь процитирую фрагменты:

"Так получилось, что ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве. И в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде товарища Путина именно организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен мной руководству внутренней контрразведки, потому что… Ну, я лично считаю, что это контрразведывательная работа, а не работа СБУ. И контрразведка, ну, дала мне возможность и полномочия изучать ихние связи. То есть изучать потоки денег, которые приходят на Украину через кого и кому, какие политические приходят на Украину через кого и кому, какие политические партии и политические деятели, и чем они, и какие террористические группы на каких территориях ими финансируются, как создаются вооруженные запасы оружия, какие у них планы, ну и все остальное. Цымбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что он известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и он никогда в жизни не будет убивать какого-нибудь… ну, любого человека, особенно если это безоружный человек. И когда он выбирался на эту роль, все прекрасно знали, что он сразу же побежит в СБУ и начнет все это рассказывать, потому что их уже там на фронте этому научили. Поэтому мы точно знали, что Цымбалюк… мы знали, что будет инсценировка, это все было известно. Но! Для того, чтобы взять информацию из было известно. Но! Для того, чтобы взять информацию из российского источника, нам надо было показать какую-то имитацию работы, для того чтобы взять их… ну, иметь доверие. После этого нам был предоставлен ими список 30-ти человек, которых они хотели бы уничтожить на территории Украины, и который тут же был передан в контрразведку. Это все документировано, все известно.

За это время было мною лично выявлено и доложено достаточное количество путей доставки денег на территорию Украины. Политических деятелей, которые пользуются этими деньгами. Политических партий, которые пользуются этими деньгами. Планов личного фонда Путина для свержения власти насильственно на территории Украины. Ради этого всего и делалось. Данный эпизод с Цымбалюком – это, ну просто, ну как бы дорога к этому. Мы прекрасно знали, что не будет никакого убийства. Мы прекрасно знали, что это все будет инсценировано, потому что это было нами и продиктовано.

Что вам еще сказать… Никто не хотел никакой смерти никаких журналистов. И слава богу, что эта информация попала к нам, потому что если бы она попала не к нам, это была бы смерть этих журналистов. У этих людей по Украине около сотни киллеров. Они все работают просто за деньги.

Это гражданин Украины, зовут его Вячеслав Пивоваркин. Он отвечает в фонде Путина, в частном фонде, за организацию террористических актов и государственного вооруженного переворота на будущих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину. Ну вот и все. Ну может это кажется какая-то сказка и мистика, но это все подтверждается. Так получилось, что этот человек я его знал очень давно, пока он еще жил в Украине".

Сейчас по официальным заявлениям, агентом каких-либо государственных структур, в том числе контрразведки СБУ, Борис Герман не является, никаких заданий контрразведки либо других специальных служб Герман не выполнял, фамилию своего загадочного контактера из контрразведки, по имени «Дима», каналы их связи, Герман не сказал. Более того - подтвердил, что есть некий список 30-ти, предназначенных для лицквидации, но "мы знали, что все это будет инсценировано".

Можно было бы предположить, что Герман – не адекватный человек с манией величия. Но в душевном расстройстве знавшие его люди заподозрить Германа не могут, он психически здоров. И у него достаточно квалифицированный адвокат, чтобы не позволить подзащитному нести всякую чушь. И то, как говорил Герман показывает, что текст обдуман и согласован с адвокатом.

Очевидно, признание некоей операции со стороны Германа это вынужденный шаг. И потому если отбросить словесный бред про «внутреннюю контрразведку», то на суде Герман заявил, что ему известно о некоей сети киллеров, и он называет своего российского контактера, через которого он связывался с некими заказчиками убийств. И Герман подтверждает факт контактов по этой операции с Цымбалюком – который заявил, что получил деньги за исполнение убийства. То есть отнестись после этих слов к задержанию Германа как к нелепой шутке нельзя - такие слова действительно требуют самой серьезной проверки.

При этом выясняется, что Пивоваркин, о котором говорил Герман, это не выдуманный персонаж. Вячеслав Александрович Пивоварник, по данным сайта The Bell, «руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе — 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев. Полный тезка последнего фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности. Этот фонд возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года). Он же выступал учредителем националистического фонда "Русские" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины". В 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник, по данным СПАРК, также был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владельцем ООО значится иностранная компания "Енервi трейд сервiсиз ЛТД". В реестре британских компаний есть компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой указан Борис Герман.

"Рускон-Украина" — СП с российским оператором контейнерных перевозок "Рускон", говорится в новости на сайте последнего. В качестве контакта там указан ящик электронной почты "s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua". Владелец российского "Рускона" — бизнесмен, бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев. РБК называл его соратником, а издание The Insider — "близким другом" экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина".

Сам Пивоваркин пока публично не выступал с детальными пояснениями по делу, его позиция неизвестна.

Таким образом, нельзя исключить, что контакты Германа в РФ, о которых он сам заявил на суде, могли иметь отношение к деятельности российских спецслужб. Герман мог действовать либо осознанно как организатор, в чем уверены СБУ и ГПУ, но его могли также использовать и другие люди, которым Герман был нужен просто как хороший коммуникатор.

Теперь дать оценку делу может только суд.

СБУ утверждает, что располагает аудиозаписями, которые свидетельствуют о виновности Германа. Список лиц, которых предполагали убить – существует в электронном виде, очевидно, как документ в компьютере. То, что это список вероятных целей для ликвидации еще предстоит доказать.

Мог ли осознавать последствия, риски и характер операции Аркадий Бабченко, когда давал согласие на инсценировку своей смерти? Нет. Я думаю, упреки в адрес Аркадия абсолютно не обоснованы. Он действовал как обычный иностранец с видом на жительство, которому сообщили без деталей оперативную информацию об угрозе жизни, и который поступил так, как предложили оперативники.

Надо ли было инсценировать смерть в данном случае? Вопрос. Очевидно, оперативники рассчитывали, что после известия о гибели Бабченко будут некие действия со стороны российских контактеров Германа. А этого не случилось. Наоборот, Герман решил улететь из страны, и опасаясь, что он может быть причастен к реальной террористической сети, его решили задержать. То есть в операции был большой расчет на то, что активные действия позволят зацепить нечто крупное, но полностью замысел не реализован. Герману придется отвечать за всю операцию в одиночку.

Исходя из той информации, о которой утверждают спецслужбы и которая должна быть предъявлена в ходе судебного процесса, основания для задержания очевидны. Теперь их надо будет предъявить в суде, чтобы понять их весомость. Пока улики были продемонстрированы послам 38 демократических стран Европы и Америки, а также группе украинских журналистов. Те, кто слышал записи разговоров никаких претензий к следствию не выдвигали.

Учитывая мировой резонанс, и определенную известность подозреваемого в Украине – недостаток аргументов в деле Германа будет расценен обществом как провал. Это настоящий экзамен на профпригодность для спецслужбы и прокуратуры.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»