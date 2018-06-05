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В Израиле предотвратили покушение на Нетаньяху

  • 5.06.2018, 13:14
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Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Террористы создали ячейку в Восточном Иерусалиме.

Служба безопасности Израиля («Шабак» или «Шин Бет») задержала в Восточном Иерусалиме членов террористической ячейки, планировавших покушение на премьер-министра, а также на мэра Иерусалима Нира Барката и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщают издания Haaretz и i24news.tv со ссылкой на официальное сообщение организации, передает РБК.

В результате спецоперации 24 апреля 2018 года был арестован 30-летний житель лагеря Шуафат (лагерь предназначен для содержания палестинских беженцев. — РБК) по имени Мохаммед Джамаль Рашдэ. Имена еще двоих арестованных подозреваемых «Шабак» не раскрывает.

У Рашдэ израильское удостоверение личности, ранее он уже отбывал тюремный срок по обвинению в террористической деятельности. По данным службы безопасности, террористическая ячейка управлялась из Сирии, организацией Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование, признанной террористической в ряде стран (Канада, США и государства-члены ЕС) и поддерживающей президента Сирии Башара Асада. Однако ее члены никогда не встречались, не получили денег от организаторов теракта и не успели приобрести оружие, так как арест был произведен на начальном этапе планирования атаки.

Контрразведке удалось установить, что Рашдэ планировал совершить нападение на здание недавно открытого американского посольства в Иерусалиме, а также на здание, где проживали представители Канады, которые занимаются обучением палестинских сил безопасности на Западном берегу реки Иордан. К реализации этого плана террористическая ячейка также планировала привлечь исполнителей из Иордании, отмечается в сообщении.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сейчас совершает европейское турне. В понедельник он провел переговоры в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во вторник в Париже встречается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а 6 июня у него запланированы переговоры с британским премьером Терезой Мэй.


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