Игорь Криушенко: Интрига возродилась 2 5.06.2018, 13:10

Тренер сборной Беларуси по футболу рассказал, ждать ли появления Глеба, Корниленко и Калачева.

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко ответил на вопросы журналистов перед товарищескими поединками против сборных Венгрии и Финляндии. Матчи пройдут 6 июня в Бресте и 9 июня в Хельсинки, сообщает tut.by.

— Как проходит подготовка к матчу?

— Как говорится, у живых должно что-то болеть. Всё нормально, все готовимся. Единственное, что немножко нужно привести все к общему знаменателю: приехали Шикавка и Павловец, они отыграли вчера. Нужно дать им свежести, чтобы они успели восстановиться к игре.

— Что скажете о соперниках?

— Крепкие европейские сборные, в этом отборе они старались, боролись, отбирали очки, что-то получалось, что-то нет. Обе команды играют в футбол — венгры варьируют достаточно разнообразно игровую схему, финны в этом плане более консервативны. А так есть футболисты, которые играют в неплохих зарубежных клубах. Соперники крепкие.

— Волкова заменил Павловец. Как считаете, замена равноценная?

— Я думаю да. Оба — основные игроки молодежной сборной. Сашу мы вызывали раньше, я работал в Жодино, поэтому его знаю. Захара хотел посмотреть в игре, работе. Пока, видите, не получилось. А так замены равноценные.

— Какие у вас впечатления от чемпионата Беларуси этого сезона?

— Интрига возродилась. Вроде бы она умерла два тура назад, но она опять возродилась. Это интересно для зрителей. Опять же интересно, кто придет главным тренером в БАТЭ, какая направленность будет в игре команды. Практически на всех уровнях таблицы — своя плотность и борьба. Внизу у пяти команд по семь очков, серединка достаточно плотная, которая может поджать верхнюю шестерку. За тройку тоже борьба. Интересно для зрителя, много непредсказуемых результатов.

— «Шахтер» и БАТЭ можно считать базовыми клубами сборной. У обеих этих команд сменились главные тренеры. Хорошо ли это для сборной?

— У БАТЭ еще не знаю, кто будет главным тренером (Им стал Алексей Бага. — Прим. SPORT.TUT.BY), а то, что в «Шахтер» пришел Ташуев, я уже говорил, видно, что он наладил процесс, привел команду в рабочее состояние. Для меня это важно, это плюс.

В БАТЭ видно, что игроки сыграли много матчей, определенный фон усталости есть. Хотелось бы, чтобы там отношение к сборной было более бережное, чтобы больше ротации было. Но я не вправе советовать тренеру клубной команды, я могу только надеяться на это. Важно, чтобы к играм сборной игроки всегда подходили в оптимальных кондициях.

— Недавно СМИ приводили цитату Калачева о его вызове в стан команды, где он говорил, что если у сборной появятся какие-то шансы, то все возможно. Вы понимаете, что он имел в виду?

— Я с ним разговаривал еще в феврале, на сборе в Испании. Мы пришли к определенным договоренностям. Он ни да, ни нет не сказал, но это показатель того, что вычеркивать Калачева не надо. Как будет складываться ситуация, будем разговаривать более конкретно.

— Просто, с какого момента у нас шансы появятся? Это только на финальный матч?

— Нет, финальный матч будет в 20-м году. Чтобы дойти до него, нужно выиграть группу в первую очередь. Я думаю, так далеко мы заглядывать не будем, нужно идти шаг за шагом.

— Про Глеба вы говорили, что: а) ему нужно найти клуб, б) набрать форму. Пункт «а» он выполнил, что с пунктом «б»?

— Я думаю, что Саше нужно выходить все-таки в стартовом составе играть. Понятно, что потихоньку он оживает. Будем за ним смотреть, но в футбол играют не только головой, но и ногами. Функциональную подготовку никто не отменял. Здесь важно, чтобы он поднял и этот компонент.

— Нет ли мысли вернуться к разговору о возвращении к Корниленко?

— Мысли есть. Поверьте, в этом направлении мы шаги определенные принимаем, но как сложится — пока сложно сказать.

— По статистике, неплохо проявляют себя в чемпионате игроки ФК «Минск». Планируете ли подтягивать в сборную молодежь, таких, например, как Бахар, Бессмертный?

— На данный момент они являются игроками молодежной сборной. Я слежу за ними как на уровне чемпионата, так и на уровне молодежки. Общаюсь непосредственно с тренером. Все в их ногах. Будет стабильная игра хорошего уровня — почему бы и нет?

— Венгрия и Финляндия — по этим соперникам можно ли моделировать игру сборной Беларуси применительно к Лиге наций? Или они посильнее будут?

— Естественно, они посильнее. Здесь мы, скорее, будем моделировать свою игру, пытаться играть от себя. Пусть соперники выше нас по рейтингу, но будем пытаться играть от себя. То, над чем работаем во время тренировочного процесса, хотелось бы, чтобы это переносилось в игры. Над этим будем работать.

— Новые люди в сборной — Щербицкий, Шикавка. Будет ли у них возможность дебютировать?

— Я сторонник того, что если я людей вызываю, то нужно дать возможность всем сыграть. Тем более у тех, кто вызывается постоянно, достаточно плотный график был. Особенно у игроков БАТЭ и «Динамо-Брест». Поэтому ротацию, хочешь не хочешь, придется делать. Несмотря на то что я говорил, что мы всегда стремимся к положительному результату, но все равно новичкам дам возможность сыграть.

— Насколько вы довольны, что игра пройдет в Бресте?

— Радует посещаемость брестского «Динамо», поэтому есть надежда, что зритель придет и на сборную. Будем рады, если поддержка зрителей будет достаточно обширной. Всегда приятно играть при заполненных трибунах.

— В каком формате будете смотреть чемпионат мира? Заочно или очно?

— Определенную часть, групповую стадию, буду смотреть очно.

— Поделитесь где?

— Казань, Саранск, Самара.

— Сегодня у Драгуна день рождения, завтра у Матвейчика. Доктор не будет против, что слишком много сладкого?

— Я думаю, каждый из ребят следит за своим игровым весом. Быстрые углеводы и сжигаются быстро. Сегодня поздравили Стаса, завтра поздравим Сергея.