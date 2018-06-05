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Погиб участник АТО, известный украинский режиссер Леонид Кантер

  • 5.06.2018, 12:13
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Режиссер снял фильм о киборгах из Донецкого аэропорта.

В понедельник, 4 июня, застрелился известный украинский режиссер, продюсер, путешественник и писателя Леонид Кантер.

Как сообщает издание Высокий вал, тело Кантера обнаружили в селе Обирок Борзнянского района Черниговской области. Режиссеру было 38 лет.

Данную информацию на своей странице в Facebook подтвердил бывший боец "Правого сектора", журналист Алексей Бык.

В черниговской полиции сообщили, что на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, на месте происшествия обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Правоохранители обнаружили в доме погибшего много огнестрельного оружия.

"Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство и проверяются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении полиции на Facebook.

Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981. Окончил Киевский естественнонаучный лицей №145.

На первом курсе университета (в 1998 г..) Работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.

В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражних, несколько полнометражных и документальных лент.

В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники. Среди самых известных - фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".

Среди самых известных киноработ режиссера фильм о киборгов Донецкого аэропорта "Добровольці божої чоти" и фильм, который только вскоре выйдет в прокат о погибшем на Донбассе добровольце, оперном певце Василии Слипаке "Миф".

Он также участвовал в АТО на Донбассе в качестве добровольца в составе "Правого сектора".


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