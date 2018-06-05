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Что ждет молодого специалиста при отказе от обязательной отработки

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  • 5.06.2018, 13:45
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Большинство отказавшихся от распределения белорусов – парни.

За последние три года около 90 выпускников-бюджетников из города Барановичи не доехали до места распределения, и учебные заведения подали на них в суд. Почему молодые специалисты не отрабатывают распределение, какие суммы с них взыскивают за это и возможно ли избежать возмещения средств за обучение, узнала Intex-press.

Около 75% выпускников, которые не доехали до места распределения, – парни. Большинство из них – бывшие учащиеся ссузов. Студенты вузов в этих списках фигурируют редко. Например, из БарГУ за последние пять лет не было ни одного иска о возмещении средств за обучение, рассказала Зоя Жук, старший помощник Барановичского межрайонного прокурора.

Суммы, которые возмещают молодые специалисты, не отбывшие распределение, разные и зависят от того, где человек учился, сколько месяцев отработал и отрабатывал ли вообще. В среднем это 5–6 тысяч рублей. В сумму включаются фактические расходы учебных заведений – зарплата преподавателей, оплата коммунальных услуг и услуг связи и другое.

– Суммы, которые возмещают бывшие студенты вузов силовых структур – МВД, Министерства обороны и МЧС, – одни из самых крупных. Это связано с тем, что курсанты находятся на полном гособеспечении. Но встречаются такие иски крайне редко, – пояснила Светлана Снежко, зампредседателя суда Барановичского района и г. Барановичи.

Замужество, прогулы и маленькая зарплата

23-летний горожанин Петр (фамилию попросил не указывать) бросил учебу в Военной академии и должен возместить $21000 в эквиваленте:

– В академию я поступил в 2014 году. Но вскоре мои взгляды на то, каким должен быть офицер и кого там готовят, разошлись. Я понял, что академия – это кабала: пять лет учебы, пять лет распределения, а потом просто не хватит духа уйти. Поэтому в прошлом году, во время зимней сессии, я подал рапорт на отчисление. В академии меня предупредили, что придется заплатить порядка $15 тысяч, но меня это не остановило. Родители к моему решению отнеслись с пониманием.

Через месяц после отчисления пришло письмо, что я должен государству сумму, эквивалентную $20 тысяч. Платить мне было не с чего, и дело дошло до суда. Итог – $21 тысяча.

Долг будут высчитывать из моей зарплаты – 50%. Я работаю инструктором в Минске и получаю 310 рублей. При такой зарплате долг, наверное, придется выплачивать еще и моим детям.

Понимаю, что за эти деньги я мог бы купить квартиру, но о своем решении бросить учебу не жалею.

Причины неявки к месту распределения или нежелания отрабатывать молодые специалисты называют разные.

– Один нашел другую работу – более высокооплачиваемую или поближе к дому, другого не устраивает зарплата или условия труда, третий решил уехать в другой город из-за девушки, – рассказала Светлана Снежко.

А кого-то работодатель сам увольняет. Например, одну из бывших студенток Ляховичского аграрного колледжа в сентябре 2016 года распределили на агропромышленное предприятие. Она поработала там всего 9 дней и пропала. Девушку уволили за прогулы, и за обучение ей пришлось выплатить почти 9 тысяч рублей.

Среди выпускников Барановичского государственного колледжа легкой промышленности имени В.Е. Чернышева не отбывших распределение – единицы. При этом, как отметил директор заведения Артур Пташук, до суда дело доходит редко: молодые специалисты предпочитают возместить средства добровольно.

– Как правило, не отбывают распределение по разным жизненным обстоятельствам, например, женятся или выходят замуж за иностранцев и уезжают за границу, – пояснил директор.

Бывшую учащуюся колледжа, приводит пример Артур Пташук, распределили на одно из минских предприятий. В столице она познакомилась с парнем из Москвы. Тот предложил ей выйти за него замуж и уехать в Россию.

– Чтобы не отрабатывать распределение до конца, пара выплатила около 5000 рублей, – рассказал Артур Пташук.

Высчитают из зарплаты или наложат арест на имущество

Молодому специалисту, не прибывшему к месту распределения или не отработавшему положенный срок, дается полгода, чтобы добровольно возместить деньги, затраченные на его образование.

В случае невыплаты, ссуз или вуз обращается в суд. После вступления решения суда в законную силу, учреждение образования обращается в отдел принудительного исполнения. У должника есть семь дней на выплату суммы добровольно. В противном случае деньги взыскивают принудительно.

– Средства удерживаются из зарплаты должника. Если он не работает, применяются меры принудительного исполнения: накладывается арест на его имущество, в том числе и на совместно нажитое в браке, и реализуется в счет погашения долга, – пояснила Юлия Турищева, начальник отдела принудительного исполнения Барановичского района и г. Барановичи.

Применяются и другие меры воздействия – временное ограничение права на выезд за границу, на управление транспортными средствами, запрет на оформление наследства и даже на выделение своей доли в имуществе при разводе, арест денежных средств, которые находятся на счетах и на вкладах должника, и даже запрет на пользование услугами сотовой связи и интернета.

Спрятаться за границей должнику не удастся. В страну, с которой Беларусь заключила конвенцию и соглашения о правовой помощи по гражданским делам (все страны СНГ и многие страны Европы – всего около 20 государств), будет направлен исполнительный лист, и органы принудительного исполнения того государства займутся взысканием долга.

– Если взыскать долг невозможно, судебный исполнитель может возвратить исполнительный документ учреждению образования. В течение трех лет взыскатель может предъявить его нам повторно, и процедура проверок повторится вновь, – пояснила Юлия Турищева.

Теоретически «откосить» от возмещения расходов за обучение можно, если еще до суда уехать в другую страну, с которой у Беларуси нет конвенции о правовой помощи по гражданским делам.

Но за границей могут возникнуть проблемы с оформлением документов, а при возвращении на родину возможно ограничение права на выезд. Надеяться можно только на то, что учреждение образования за три года вашего отсутствия забудет о долге, и у него истечет срок давности.


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