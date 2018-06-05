Названы самые влиятельные города мира

Названы самые влиятельные города мира1
- 5.06.2018, 14:07
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Москва заняла лишь 14 место.
В рамках ежегодного доклада Global Cities Report консалтинговая компания A.T. Kearney представила рейтинг самых влиятельных городов мира в 2018 году, пишет «Вокруг Света».
Некоторые города мира влияют на мировой бизнес, политику и культуру гораздо сильнее, чем другие. В целом, аналитики A.T. Kearney изучили положение дел в 135 мегаполисах мира и определили влиятельность и авторитет каждого из них.
Для определения влиятельности городов специалисты учитывали несколько десятков различных факторов, которые можно разделить на пять основных категорий: деловой климат, человеческие ресурсы, обмен информацией, культурный уровень и вовлеченность общественности в политическую активность.
Топ-25 самых влиятельных городов мира:
• Нью-Йорк
• Лондон
• Париж
• Токио
• Гонконг
• Лос-Анджелес
• Сингапур
• Чикаго
• Пекин
• Брюссель
• Вашингтон
• Сеул
• Мадрид
• Москва
• Сидней
• Берлин
• Мельбурн
• Торонто
• Шанхай
• Сан-Франциско
• Вена
• Амстердам
• Барселона
• Бостон
• Буэнос-Айрес