Названы самые влиятельные города мира 1 5.06.2018, 14:07

1,211

Фото: depositphotos

Москва заняла лишь 14 место.

В рамках ежегодного доклада Global Cities Report консалтинговая компания A.T. Kearney представила рейтинг самых влиятельных городов мира в 2018 году, пишет «Вокруг Света».

Некоторые города мира влияют на мировой бизнес, политику и культуру гораздо сильнее, чем другие. В целом, аналитики A.T. Kearney изучили положение дел в 135 мегаполисах мира и определили влиятельность и авторитет каждого из них.

Для определения влиятельности городов специалисты учитывали несколько десятков различных факторов, которые можно разделить на пять основных категорий: деловой климат, человеческие ресурсы, обмен информацией, культурный уровень и вовлеченность общественности в политическую активность.

Топ-25 самых влиятельных городов мира:

• Нью-Йорк

• Лондон

• Париж

• Токио

• Гонконг

• Лос-Анджелес

• Сингапур

• Чикаго

• Пекин

• Брюссель

• Вашингтон

• Сеул

• Мадрид

• Москва

• Сидней

• Берлин

• Мельбурн

• Торонто

• Шанхай

• Сан-Франциско

• Вена

• Амстердам

• Барселона

• Бостон

• Буэнос-Айрес