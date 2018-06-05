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Минтранс: Нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было

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  • 5.06.2018, 14:34
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В Министерстве транспорта решают вопрос о том, как заставить белорусов платить за проверку автомобилей.

Об этом в интервью БелТА заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

— Наша позиция — отвязать уплату пошлины от прохождения процедуры технического осмотра. Пока в имеющихся проектах на данный момент она поддерживается, — сообщил министр, отвечая на вопрос о разрабатываемом документе по изменению механизма уплаты этого сбора.

Анатолий Сивак отметил, пообещал, что в течение третьего квартала появится ясность, поменяется ли система с 1 января 2019 года.

По словам главы Минтранса, техосмотр очень важен как процедура, чтобы подтвердить удовлетворительное техническое состояние транспортных средств.

— Нам нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было, а в понимании любого гражданина требование законодательства в этой части было обязательной процедурой, — констатировал он.


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