Минтранс: Нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было

Минтранс: Нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было6
- 5.06.2018, 14:34
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В Министерстве транспорта решают вопрос о том, как заставить белорусов платить за проверку автомобилей.
Об этом в интервью БелТА заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.
— Наша позиция — отвязать уплату пошлины от прохождения процедуры технического осмотра. Пока в имеющихся проектах на данный момент она поддерживается, — сообщил министр, отвечая на вопрос о разрабатываемом документе по изменению механизма уплаты этого сбора.
Анатолий Сивак отметил, пообещал, что в течение третьего квартала появится ясность, поменяется ли система с 1 января 2019 года.
По словам главы Минтранса, техосмотр очень важен как процедура, чтобы подтвердить удовлетворительное техническое состояние транспортных средств.
— Нам нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было, а в понимании любого гражданина требование законодательства в этой части было обязательной процедурой, — констатировал он.