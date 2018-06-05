Активист из Витебска: Иду на открытое неповиновение 1 5.06.2018, 14:52

Петр Иванов

Активист принципиально отказывается оплачивать незаконный штраф.

Отдел принудительного исполнения Октябрьского района города Витебска от 24 апреля начал в отношении активиста Петра Иванова исполнительное делопроизводство. Судебные исполнители намерены взыскать с Иванова более двух тысяч рублей штрафа, присужденного ему Октябрьским судом в январе 2018 года, сообщает "Витебская весна".

Петр Иванов был признан "виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 366 УК РБ".

Отметим, что в постановлении о возбуждении исполнительного делопроизводства, опубликованной Ивановым на сайте "Свободный регион", речь идет о взыскании остатка штрафа (1762 рубля).

Председатель Генсовета по созданию международного объединения "За честную власть" Петр Иванов объясняет в своем заявлении, что часть штрафа была без его ведома и согласия оплачена одним из его соратников. Добавляет, что уже направил в отдел принудительного исполнения заявление с требованием не зачислять эти деньги на погашение штрафа и вернуть их тому, кто заплатил.

Активист также заявил, что единственный человек, которому бы он позволил выплатить "штраф по преступному приговору" - это Лукашенко.

Иванов подчеркивает, что "заранее преступный приговор, объявленный в результате уголовного судилища", он не выполняет сознательно и намеренно. Также намеренно сопротивляется его принудительному исполнению.

"Знаю, что по статье 418 УК РБ уклонение осужденного от наказания в виде штрафа, назначенного приговором суда, при возможности его погасить, наказывается арестом. К использованию такой меры я готов, хотя и не уклоняюсь от уплаты штрафа по приговору, а напрямую говорю, что, имея возможность уплатить штраф, делать этого не буду... Предпочитаю открытое неповиновение и сопротивление режиму тирании ", - говорится в заявлении Иванова.

Виновники по уплате штрафа по ст. 418 УК РБ может быть арестован на срок до трех месяцев.

Напомним, Октябрьский районный суд Витебска 26 января 2018 года приговорил Петра Иванова к штрафу размером 85 базовых величин, признав виновным в совершении им насилия в отношении должностного лица во время выполнения им служебных обязанностей (ч.1 ст. 366 УК РБ). Петр Иванов провел 108 дней в витебском СИЗО и во время судебного заседания и неоднократно заявлял о том, что в следственном изоляторе его пытали. О пытках в витебском СИЗО было сообщено спецдокладчику ООН. Петр Иванов обжаловал постановление Октябрьского суда в Витебском областном суде, но апелляция осталась не удовлетворенной.