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Stratfor: Америка меняет стратегию в битве с Россией

  • 5.06.2018, 15:01

Частная разведка США рассказала о глобальном противостоянии между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

На фоне усиливающегося противостояния с Россией и Китаем США работают над тем, чтобы переориентировать свою глобальную стратегию. Но такое переориентирование наряду с международными очагами напряженности будет продолжать подрывать ресурсы страны, пока она ведет борьбу за мировое влияние. Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Этот анализ был изначально опубликован на Stratfor Worldview, платформе геополитической разведки.

Поиск нового направления

После распада Советского Союза появление так называемой войны с терроризмом в 2001 году привело к изменению стратегической позиции США в оборонной сфере. Вашингтон переключил основное внимание с противоборства с евразийской державой на борьбу с негосударственными субъектами.

"В рамках этой трансформации США значительно укрепили свое присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Южной Азии и в Африке к югу от Сахары, изменили свою структуру учений и определили приоритеты в военной сфере. В то же время США значительно сократили свое присутствие в Европе, ограничили силы в Тихом океане и закрыли большое количество штаб-квартир, предназначенных для потенциальной войны с Россией", - рассказывают аналитики Stratfor.

Но после долгих лет конфликта на Ближнем Востоке и в Южной Азии США стали признавать глубокий сдвиг в глобальном стратегическом балансе. Наблюдая за растущей мощью Китая, администрация Барака Обамы попыталась изменить расстановку сил в Азии. Военное вторжение России в Украину в 2014 году также полностью изменило вектор Штатов в Европе. Вашингтон бросил дополнительные силы на континент в рамках Европейской инициативы перестраховки.

Но стратегия национальной безопасности этого года, которая определяет противостояние со сверхдержавами как "главный вызов процветанию и безопасности США", по мнению американских экспертов, не оставляет места для сомнений по поводу стратегического направления, которое хотят выбрать США.

В соответствии с этой стратегией Штаты устанавливают новые географические приоритеты. "Северная Атлантика стала центральным театром действий в конкуренции с Россией, в результате чего американские военные чиновники объявили о планах возродить 2-й флот США, расформированный в 2011 году. Главная миссия 2-го флота будет заключаться в обеспечении господства военно-морского флота США в океане на фоне увеличения количества вылазок туда российских подводных лодок. На севере Атлантики Исландия, имеющая стратегическое расположение для обнаружения и перехвата такой подводной деятельности, получает повышенное внимание со стороны США", - говорится в материале.

На другом конце Европы дополнительное значение будет уделено роли Анкары, которая балансирует между Штатами и Россией. "В других регионах континента балтийские страны, а также Польша, Украина, Беларусь и Грузия стали играть все более важную роль как поля битвы между США и Россией", - пишут специалисты американской разведывательно-аналитической компании.

Повышенное внимание Вашингтона будет также уделяться скандинавским странам, особенно Норвегии, главным образом из-за их стратегической близости к Арктике. Кроме того, 6-й флот военно-морских сил США увеличил присутствие в Балтийском и Черном морях.

В Тихом океане растущий арсенал Китая и нехватка авиабаз в США по сравнению с другими регионами осложняют позицию Вашингтона в противостоянии с Пекином, отмечают аналитики. "В результате США должны уделять особое внимание своим отношениям с Японией и Сингапуром. В то же время Пентагон ищет альтернативные места для баз на Севере Австралии, Филиппинах и Северных Марианских островах.

США уже имеют значительное военное присутствие в Южной Корее, но эти силы в значительной степени ориентированы на возможный конфликт с Северной Кореей и могут даже быть обузой для Штатов, поскольку они находятся в пределе досягаемости гораздо больших сухопутных сил Китая в случае открытых боевых действий", - считают в Stratfor.

Вашингтон также стремится укрепить свои отношения с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые не являются его союзниками, чтобы ограничить влияние Китая. Среди таких стран аналитики называют Индию, Вьетнам, Малайзию и Индонезию. "Естественно, Китай вряд ли останется пассивным на этом фронте и будет прилагать все усилия для укрепления отношений со странами Юго-Восточной Азии в ответ", - предполагают эксперты.

Серьезной проблемой в Stratfor называют Тайвань. "США все чаще стремятся спровоцировать гнев Китая против острова, продавая ему чувствительное военное оборудование и усиливая дипломатическое и оборонное взаимодействие с Тайбэем", - поясняется в материале. Из этого аналитики делают вывод, что вопрос Тайваня, скорее всего, подтолкнет противостояние между Вашингтоном и Пекином к активной фазе конфликта.

На другом конце Европы дополнительное значение будет уделено роли Анкары, которая балансирует между Штатами и Россией. "В других регионах континента балтийские страны, а также Польша, Украина, Беларусь и Грузия стали играть все более важную роль как поля битвы между США и Россией", - пишут специалисты американской разведывательно-аналитической компании.

Повышенное внимание Вашингтона будет также уделяться скандинавским странам, особенно Норвегии, главным образом из-за их стратегической близости к Арктике. Кроме того, 6-й флот военно-морских сил США увеличил присутствие в Балтийском и Черном морях.

В Тихом океане растущий арсенал Китая и нехватка авиабаз в США по сравнению с другими регионами осложняют позицию Вашингтона в противостоянии с Пекином, отмечают аналитики. "В результате США должны уделять особое внимание своим отношениям с Японией и Сингапуром.

В то же время Пентагон ищет альтернативные места для баз на Севере Австралии, Филиппинах и Северных Марианских островах. США уже имеют значительное военное присутствие в Южной Корее, но эти силы в значительной степени ориентированы на возможный конфликт с Северной Кореей и могут даже быть обузой для Штатов, поскольку они находятся в пределе досягаемости гораздо больших сухопутных сил Китая в случае открытых боевых действий", - считают в Stratfor.

Вашингтон также стремится укрепить свои отношения с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые не являются его союзниками, чтобы ограничить влияние Китая. Среди таких стран аналитики называют Индию, Вьетнам, Малайзию и Индонезию. "Естественно, Китай вряд ли останется пассивным на этом фронте и будет прилагать все усилия для укрепления отношений со странами Юго-Восточной Азии в ответ", - предполагают эксперты.

Серьезной проблемой в Stratfor называют Тайвань. "США все чаще стремятся спровоцировать гнев Китая против острова, продавая ему чувствительное военное оборудование и усиливая дипломатическое и оборонное взаимодействие с Тайбэем", - поясняется в материале. Из этого аналитики делают вывод, что вопрос Тайваня, скорее всего, подтолкнет противостояние между Вашингтоном и Пекином к активной фазе конфликта.


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